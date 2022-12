Sűrű napokat él meg a karácsonyhoz közeledve a Kecskemét, hiszen szombaton még Sopronban lépett pályára a gárda, szerdán viszont már a Zalaegerszeget fogadják a Messzi István Sportcsarnokban a hazaiak. Jó hír, hogy a Forray-csapat bebiztosította részvételét a Magyar Kupában, de a munka ezzel természetesen még nem fejeződött be.

– Büszke vagyok az egész klubra, a játékosaimra, mert tulajdonképpen várakozáson felül teljesítve, simán kvalifikáltuk magunkat a Magyar Kupa küzdelmeibe – mondta Forray Gábor vezetőedző. –Ez volt az első titkos célunk, ezt teljesítettük. Még rengeteg munka vár ránk azonban, hogy a végső célunkat elérjük. A ZTE elleni összecsapás is kulcsfontosságú lesz számunkra – tette hozzá már a mérkőzésre előre tekintve Forray.

A Zalaegerszeg a Kecskeméthez hasonlóan hét győzelmet ért el eddig, így szoros találkozóra van kilátás, de a hazai pálya mindig komoly előnyt jelentett a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét számára.

– Most is, és úgy gondolom, hogy az alapszakasz végén is közvetlen riválisunk lesz a Zalaegerszeg – mutatott rá a tréner. – Három csapat kivételével azt mondhatjuk, hogy bárki képes a másik ellen győzni, nagyon kiegyenlített a mezőny.

Nehéz mérkőzésre számítok, hiszen a ZTE-nek mély kerete van, öt légióssal, kompakt csapatot alkotnak.

A játékuk fazonját két amerikai hátvéd, Trice és O’Reilly szabja meg, akik minőségi kosárlabdázók. Mellettük ott van még a rutinos Rakicevic, a jól dobó Smith és a mozgékony magasember Ostojic. A magyar magot tekintve is erősek, kellő NB I-es tapasztalattal. Több szerkezetben is tudnak kosárlabdázni, taktikailag képzett, fegyelmezett csapatról beszélünk. A két tengerentúli hátvédet kell tudnunk limitálni, és támadásban újra megcsillantani azt a dobóformánkat, amelyet már megmutattunk korábban. Mindenképpen győzni szeretnénk, hogy karácsonyra ezzel ajándékozzuk meg szurkolóinkat – zárta gondolatait Forray.

Jó mérkőzésre számít a kecskemétiek játékosa, Rastko Dramicanin is.

– Ez lesz az utolsó meccsünk karácsony előtt, melyen sokkal kell játszanunk, mint Sopronban, ha nyerni akarunk.

A ZTE egy erős csapat, de hiszünk a győzelemben. Nincs sok időnk felkészülni, de most ilyen menetrendünk, ennek ellenére bízom magunkban. Szép ajándék lenne a győzelem karácsonyra és az új évre is. Ez lehetne a nyolcadik sikerünk, ami úgy gondolom, hogy elégedettségre adhatna okot – mondta a Duna Aszfalt-DTKH játékosa.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Zalakerámia ZTE KK találkozó szerdán 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.