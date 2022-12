A Dirner-Siland Futsal Club a 2. helyen végzett a naptári évben a Futsal NB III.-ban, és ezzel a részeredménnyel tulajdonképpen az eddigi legjobb eredményét állította be – legalábbis a helyezéseket az idényzárásra vetítve –, 2020/21-ben ugyanis szereztek már a bajnokság végén ezüstérmet a kecskemétiek. Ráadásul a lemaradásuk sem túlságosan nagy, hiszen mindössze négy ponttal vannak lemaradva az éllovas St. Mihály SE mögött, és nem árt megjegyezni azt sem, hogy úgy, hogy egy meccsel kevesebbet játszottak. Elégedetten értékelhette tehát a csapat őszi idényének a teljesítményét Szilágyi András, az egyesület elnöke.

– Az őszi idényünk jól sikerült, hiszen mindössze egy vereséget szenvedtünk el, az pedig minden találkozóról elmondható, hogy a srácok mindent beleadtak. Hiányérzetem csak St. Mihály elleni idegenbeli meccsünk miatt lehet, az az egy, amit eleszítettünk.

Ugyanis nekem évek óta az az elvem, hogy ha bármelyik ellenfél valamilyen kéréssel fordul hozzánk, mert problémája van, akkor legyünk sportszerűek, legyónk megértőek, és llehetőleg segítsünk.

A St. Mihálytól azonban – akárcsak tavaly a Deszktől – ezt nem kaptuk vissza. Hiába kértük időben, hogy halaszthassuk el a náluk esedékes idegenbeli meccsünket, mert nincs ki a keretünk, ők mindenképpen ragaszkodtak az eredeti időponthoz. De mit mondjak, tanultam ebből az esetből, ezentúl mi is alaposabban átgondoljuk az ilyen jellegű kéréseket.

Kiemelni senkit nem akart a csapat keretéből. – Akik pályára lépnek, azok mindig a legjobbat akarják, az idén egyetlen pillanatra sem volt olyan benyomásom, mint ahogy a tavalyi évben volt egy-két alkalommal, amikor egy egy mérkőzésen azt éreztem, hogy hogy többen úgy vannak vele, hogy csak legyünk túl a meccsen.

Az idén újból mindenki tiszta erővel ment neki mindegyik találkozónak, és ezt nagyon jó érzés volt látni.

Ilyen volt például a lajosmizsei Frogs elleni meccs. Abba rendesen bele aludtunk, mármint az elejébe, és az ellenfél már 3–0-ra is vezetett, de a fiúk mégsem adták fel, nem gondolták azt, hogy már elúszott, hanem küzdöttek, gólokat rúgtak, és végül döntetlenre hozták a rangadót. Idegenben még nehezebb a feladatunk, hiszen ritkán tudunk a legjobb összeállítással utazni, de akik ott vannak, azok is rendre méltóképpen képviselik a klubot és kiadnak magukból száz százalékot.

A biztató részeredmény tulajdonképpen nem is annyira meglepő, hiszen a nyáron minőségi erősítés érkezetta kerethez. – A nyáron Halmavánszki Máté és Sallai Bence az NB I.-es Scoregoal csapatától érkezett hozzánk, Gréczi Gábor az NB II.-es Tiszakécske nagypályás játékosa volt. Rajtuk kívül ráadásul ügyes és harcos egyetemi hallgatók is csatlakoztak a kerethez. A beilleszkedés az újaknak egy pillanatig sem okozott gondot, hiszen Marosvölgyi Attila, a szakvezető jó egyensúlyt tud teremteni a csapaton belül és igyekszik is mindig figyelni minden játékosra, ami nem egyszerű feladat. A tapasztalt játékosok így aztán szinte azonnal felvették a ritmust, az egyetemi stajátékosoknak pedig talán kell még némi idő, de idővel ők is felveszik az elvárható tempót.

Erre azonban még várni kell, manapság ugyanis nem nagyon tudnak edzéseket tartani, sőt, a mérkőzések megrendezése is nehézséget jelentett már december hónapban.

– A kényszerű spórolásra hivatkozva a II. Rákóczi FErenc általános iskola már a bajnokság elején felmondta a szerződésünk, így akkor átkényszerültünk a Neumann János Egyetem csarnokába, ahol már a legelején jelezték, hogy midnen valószínűség szerint csak decemberig tudnak szerződni. Decemberben jött is a fekete leves, hiszen az egyetem március 17.-ig bezárta a csarnokot. Miután a megyeszékhelyen sehol nem tudtak helyet biztosítani, végül Izsák városa vállalta, hogy befogad minket. Köszönjük nekik.

Persze az is nagy dolog, hogy egyáltalán működik a csapat. Hiszen a mezőny is hirtelen megfogyatkozott, már az ősz elején. Mindössze hat csapattal indult el a csoport. – Igen, a megemelkedett rezsi költségek miatt sok csapat nem tudta vállalni a bajnokságot. Hat csapattal rajtolt, de aztán a Békéscsaba is visszalépett, így összesen öt csapat maradt. Emiatt viszont négykörös lesz a küzdelem, hogy elég meccset játszhassanak résztvevők.

Mi nagyon szerencsések vagyunk, hogy a támogatóink mellettünk állnak és két új támogató, az Antherra kft és a Auchan Kecskemét is csatlakozott hozzánk, így tudtuk, hogy mi végig részt tudunk venni a sorozatban.

A csapat tagjai megkezdték a téli pihenőt, tegnap volt még egy közös program, a klub ezúttal is három akasztói rászoruló családnak igyekszik könnyebbé tenni az ünnepeket. Sok lazsálásra azonban nem lesz idő. – Az új év rögtön bajnoki meccsel kezdődik, hiszen már január 2-án Izsákon fogadjuk az Apátfalva együttesét. Remélem, hogy mindenki egészséges lesz és tovább megyünk a célunk elérése felé. Ha lehet elnökként újévi kívánságom, akkor azt kívánom, hogy a Dirner-Siland család a szurkolókkal, támogatókkal, játékosokkal, szakmai stábbal maradjon együtt, egészségben, és együtt élvezzük ki a sport minden szépségét.