– A magyar válogatott és az F-GROUP csapatában gyakirlatilag a gyermekkorunk csodált sztárjai szerepeltek, így aztán leírhatatlanul jó érzés volt testközelből találkozni velük. – Ezt már Árva Zsolt a lajosmizseiek játékos edzője mondta. – Ezeknek a mérkőzéseknek a lényege a szellemiség és a győzni akarás. A Bence iránti tisztelet arra kötelez mindenkit, így minket is, hogy összeszedjük magunkat, pörögjünk, jó teljesítményt nyújtsunk önmagunknak és a nézőknek egyaránt. Ezzel a torna eléri a célját, és örülünk annak, hogy létezik ez a torna, mert ez valoóban méltó megemlékezés a kiváló labdarúgóról.

– Azt gondolom, hogy a Lázár Bence emléktorna országos szinten is kiemelt labdarúgó torna – vélekedett Csordás Csaba a KTE csapatkapitánya. – Nagyon büszkék lehetnek azok a csapatok, akik részt vehetnek rajta. Olyan jó érzés volt felemelni a kupát, mint tizennégy évvel ezelőtt, amikor a KTE-vel megnyertük az NB. II-őt. A nézők ma is láthatták a kecskeméti kötődésű és ott alkotott játékosokat. Tele vagyok büszkeséggel, jó érzéssel, mert ez egy remek torna volt. Sajnos mi tagadás, a kilók már jönnek fel az emberre, nem csak rám, hanem a csapattársaimra is igaz ez, de az ma is látszott, hogy a labdával még barátságban vagyunk. Ami kívülről is nagyon szépnek látszott, az belülről még csodálatosabb érzés volt, vagyis az, hogy olyan játékosokkal lehettem egy pályán, akikkel együtt nagy történelmi pillanatokat éltünk meg a Kecskemét színeiben. Ez a torna nagyon sokat jelent nekünk a Bence miatt is. Bízom benne, hogy amikor már bottal kell felmennünk a pályára, még akkor is itt leszünk. Szeretném megköszönni mindenkinek a részvételt, mert azt hiszem nem csak a játékosok, de a stáb tagok is remek társaságot alkotnak, tette hozzá Csordás Csaba.