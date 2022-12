Rendkívül jó hangulatú rendezvénnyel ünnepelte meg egyéves fennállását a Basket Baja Egyesület az elmúlt hétvégén. Az új egyesület jelenleg négy korosztályban összesen öt csapatot versenyeztet. Az ünneplésen túl a közösségformálás volt az elsődleges cél. Radnóti Miklós elnök köszönetet mondott a szülőknek az eddigi támogatásért, a rendezvényen végzett segítő munkáért, továbbá a támogatókat, a kiemelt partnereket is köszöntötte annak reményében is, hogy elindult egy olyan folyamat, amelyen együtt dolgozva a minimális középtávú célok elérésében segíthetik egymást. Az utánpótlás nevelő egyesület Basket Baja berkeiben vallják azt is, hogy a főszereplők, a gyerekek mellett nagy szükség van egy példaértékű, példamutató felnőtt gárdára, akikre felnézve tudnak a gyermekek még közelebb kerülni a kosárlabdához.

– A Basket Baja utánpótlást nevelő egyesület nemrég ünnepelte az egyéves évfordulóját. Hétvégén volt egy olyan rendezvényünk aminek több célja is volt. Egyrészt a születésnapot ünnepeltük meg, másrészt pedig szeretnénk olyan közösséget formálni, amely egy igazi kosaras családot hoz össze. Az egyesületnél közel száz játékos edz, most volt arra lehetőség, hogy egyszerre egy időben valamennyi korosztályunk jelen legyen. Ez öt korosztályt, illetve két előkészítő csoportot jelent. Az előkészítő csoportokat az általános iskolákban, jelen esetben a Bajai Eötvös József Általános Iskolában Báthori Magdolna, a Sugovica Iskolában pedig Gorjanác Márta irányítja.

Szeretnénk ha a többi iskolában is jelen lennénk és azt gondolom, hogy ez irányban lesz is elmozdulás. Illetve az országos bajnokságban szereplő korosztály is együtt volt.

Az U11-es korosztály csapata, ami a 2012-2013-as születésűekből áll, őket Radnótiné Hofmann Petra irányítja. Van még az U12, U14-es korosztály amelyeket elsősorban jómagam vezetem és versenyeztetem a bajnokságban. Két U16-os csapatunk van, Szabó Norbert a B, Szabó Attila az A csapatot vezeti. Mindkettő hasonló játékerőt képviselő gárda. Egyikben a 2007-esek, a másikban a 2008-asok játszanak – mondta hírportálunknak Radnóti Miklós a Basket Baja Egyesület elnöke