Ugyan az olimpiai bajnok Lőrincz Tamás, valamint az olimpiai ezüstérmes Lőrincz Viktor a tokiói játékokat követően már nem lépett szőnyegre versenyen, egyesületük, a Honvéd azonban így is az élen végzett az éves rangsorban. A fővárosi alakulat 3830,5 pontot gyűjtött idén, 74,5 ponttal többet, mint a második helyen záró ESMTK. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán 2021-hez hasonlóan ezúttal is a Ferencváros zárt, méghozzá 2188,5 egységgel.

A Bács-Kiskun megyei egyesületek közül a Kiskunfélegyházi BSE szerepelt a legjobban ebben az évben a 13. helyen zárva (872 pont), míg a félegyháziakat követve a Soltvadkerti TE a 27. pozíciót szerezte meg (485 pont). Az első ötvenbe még a 32. Kecskeméti Si (347 pont), valamint az 50. Kecskeméti TE (134,5 pont) fért be. A közel száz klubot tartalmazó listán szerepel még a Kiskunhalasi BC (51. hely), a Mogyi Bajai BC (60.), a Bócsai BLSE (62.) és a Kalocsai USE (65.) is. Ny. A.