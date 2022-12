Decemberi időjáráshoz képest kellemes idő fogadta a csapatokat, sütött a Nap, és a hazai drukkerek egy nagy dobot is hoztak a mérkőzésre, hogy azzal is buzdítsák kedvenceiket. Az első igazi nagy helyzet a vendégek előtt adódott a 15. percben, amikor is Börönde csak Mészárossal állt szemben, de a kapusba rúgta a labdát. Két perccel később Tiszaug előtt is adódott lehetőség, amikor Baranyi jobbról adta be a labdát, Nagy Attila azonban két alkalommal is tiszta helyzetben Vancsikot találta el a kapu helyett. A 19. percben Petrik lövését a léc alól tornázta szögletre Vancsik. A 32. percben megszerezte a vezetést a Helvécia. Jobb oldali szöglet után Molnár Gábor fejelt a bal alsó sarokba 0-1. Hat perccel később Szabó Gábor előtt adódott gólszerzési lehetőség, de ő is a kapust találta telibe. A 42. percben nagy ziccert hagyott ki a Helvécia, jobban mondva Csorba Sándor, mert két méterről lőtt kapu fölé.