A Mizse KC bajnokként nyáron nem vállalta a feljutást, de azzal a céllal vágott neki ismét az NB II-nek, hogy megvédje címét. Avar György együttese nem is bízott semmit a véletlenre, ősszel hibátlan teljesítménnyel menetelt végig a mezőnyön, így magabiztos, négy pontos előnnyel vezet a Csepel előtt. A Lajosmizse zárásként a Budai Farkasokat győzte le 41–36-ra saját pályáján, megszerezve ezzel 11. győzelmét is. Tavaly csupán egy döntetlen csúszott be az egész szezonban az együttesnek, idén viszont jó úton haladtak afelé, hogy még ezt a teljesítményt is felülmúlják a végén.

Az egyetlen kérdés már csak az, adottak lesznek a feltételek ahhoz, hogy jövő nyáron esetleg osztályt tudjon váltani a Lajosmizse, hiszen az az NB I/B követelményrendszere alaposan megváltozott, szigorúbbak lettek a nevezési szabályok.

A Lajosmizséhez hasonlóan a déli csoportban szerepel a Kecskeméti TE U23-as együttese, valamint a Kiskunmajsai KC is. Utóbbi csapat ősze nem sikerült a legjobban, Kun Tamás már korábban is elmondta, hogy képességek alapján előrébb lenne a helye az együttesnek a tabellán, de valami mindig közbeszólt nyár óta, főleg a sérülések és az egyéb okokból fakadó hiányzások. Ezzel együtt szépen zárt legalább a KKC, mely a Tököl 36–33-as legyőzésével feljött az 5. helyre. A KTE fiataljai jó meccseket játszottak ezen az őszön is, a rendkívül fiatal átlagéletkorú együttesnek jó fejlődési lehetőség volt az NB II. Az utolsó körben izgalmas találkozón kaptak ki 35–34-re Üllőn, így a 9. helyen telelhetnek.

A dél-nyugati csoportban két Bács megyei férfi csapat szerepel, a Kalocsai KC és a Kiskőrösi KSK. A kalocsai gárda felemásan szerepelt ősszel, hiszen jók voltak például egy döntetlenre az éllovas Tungsram ellen is, de az utolsó körben kikaptak a mögöttük tartózkodó Dunaújvárostól 35–27. Ez kettősség a középmezőnyhöz elegendő egyelőre, a Kalocsa a 7. helyen telelhet. A Kiskőrösnek kevés sikerélmény jutott eddig, a Mecseknádasd elleni siker mellett csak egy döntetlen jött össze még a nyitányon a Nagyatád ellen, több találkozóján azonban pont nélkül maradt a gárda, így 11. helyen áll. Az utolsó idei fordulóban a NEKA U23-as gárdája győzte le őket 37–22-re.