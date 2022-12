A női NB II. dél-keleti csoportjában az 5. helyen álló Mizse KC hétvégén szabadnapos volt, a Bácsalmási PVSE is viszont biztos játékkal hozta a kötelezőt, 37–22-re legyőzve a Csorvást. Dankó Ervin csapata ezzel a második helyen áll, és ha a következő körben a Szeghalom ellen is nyerni tud, akkor az utolsó idei fordulóban az őszi elsőségért csaphat össze a Szegeddel.

– Viszonylag könnyű meccsen vagyunk túl, a Csorvás most a hátsó régióba tartozik. Ettől függetlenül látszott, hogy komolyan vettük őket, hiszen az utolsó idei fordulóban rangadó vár ránk a Szeged ellen, próbáltuk erre is készülve felhasználni ezt a meccset – tekintett vissza a Bácsalmás trénere, Dankó Ervin.

Bár a Szeged elleni mérkőzés kifejezetten nagy figyelmet kap, előtte még a Szeghalom ellen is sikeresnek kell lenni, hogy valóban igazi rangadót vívhassanak a bácsalmásiak.

– Most a Szeghalomra készülünk elsősorban, hiszen azért a meccsért is kettő pontot adnak. Nem viheti el a Szeged a fókuszt, hiszen egy feltörekvő csapattal találkozunk. Jó alap lesz ez a Szeged ellen, mert ellenük is fel kell szívnunk magunkat – mondta Dankó Ervin.

A férfiaknál a dél-nyugati csoportban a hetedik Kalocsa és a tizenegyedik Kiskőrös is otthon kapott ki, előbbi 25–27-re a Pécstől, míg utóbbi a 29–31-re a Dunaújvárostól. Délen a Mizse KC nem tud hibázni, a Csepelt is megverte idegenben 24–28-ra, így változatlanul a tabella élén áll. A KTE U23 otthon verte meg 31–29-re a Dabast, míg a Kiskunmajsa 32–24-es különbséggel maradt alul Dunaharasztiban. A Kecskemét a hetedik, a Kiskunmajsa a tizedik a tabellán.

A női megyei I. osztályú bajnokságban az utolsó meccseket rendezték idén, a Kalocsa 37–32-re verte a Kiskunhalast, míg a Nemesnádudvar 27–26-ra gyűrte le a Kiskőröst, ennek köszönhetően hibátlanul vezeti a címvédő a tabellát. A férfi bajnokság is véget ért, a Kalocsa itt 31–24-re múlta felül a Kiskunhalast, míg a Kecskeméti Kézilabda Sport a Tiszakécskét verte meg 36–29-re, az Euroscale Kecskemét és a Bácsalmás 23–23-as döntetlent játszott. Az Euroscale Kecskemét, a Kiskunhalas és a Soltvadkerti TE egyránt 15 pontos az élen.