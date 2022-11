Ez a lelkesedés az edzésmunka terén is megmutatkozott. Tavaly is heti két edzést tartottak Fülöpszálláson – kivéve a nagy hidegeket, amikor kényszerűségből, terem híján már beérik heti eggyel –, ez az idén sem változott, az edzéslátogatottság azonban gyökeresen megnőtt, igen jó létszámban jártak gyakorolni, edzeni és kétkapuni a játékosok. – És az edzéseken nyomjuk is a focit, ezerrel, egészen sötétedésig, ahogy a gyerekek.

Nyáron ugyanakkor nem csak annyi változás történt, hogy Deák Sándort nevezték ki edzőnek, hanem teljesen megújult a klub vezetősége is.

Cseh László lett a klub elnöke, és emellett megújult az elnökség is. Az elnökség tagja az a Patai Gábor is, aki kiemelkedően sokat tesz a klubért, a csapatért. – Külső erők tehát nem játszanak köre az egyesület életében, afféle igazi családias, csináld magad jellegű klub ez a miénk, és az is maradt a nyári megújulást követően is.

A Fülöpszállás szurkolótábora megyeszerte közismert, természetesen elsősorban azon helyiségek szurkolóinak a körében, amelyeknek a csapatai a Fülöp ellenfelei a megye három Északi csoportjában. Ebben a körben senkinek nem kell bemutatni a Fülöpszállás szurkolótáborát, hiszen ők nem csak hazai pályán támogatják a gárdát, hanem idegenbe is elkísérik a csapatukat, és hallatják is a hangjukat, erről meggyőződhet hazai csapat, hazai szurkoló és játékvezetői hármas egyaránt. – A legkeményebb szurkolói mag természetesen a nehezebb időkben is kitartott mellettünk, most pedig nagyon örülnek a sikernek, sőt, a jó szereplésnek köszönhetően még növekedett is a létszám, ahogy jönnek az eredmények, úgy nő a lelkesedés. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy nem csak a helybéliek jártak már az idén ősszel a meccseinkre, hanem mások számára sem maradt észrevétlen a csapat stílusos, jó, hatékony játéka, hiszen a környező településekről is eljönnek a meccseinket megnézni, semleges szurkolók is.

A helyezés pedig minden alapot megadd a lelkesedésre. – Én 1998 óta vagyok a csapat játékosa, de ilyen jól őszi záráskor még soha nem álltunk. A helyezés tekintetében sem, másrészt pedig még soha nem szereztünk ilyen sok pontot az ősszel. És minek is tagadnám, evés közben jön meg az étvágy.

A nyáron is optimistán tekintettem már a szereplésünk elé, de akkor óvatos duhajként azt a célt tűztem ki a csapat elé, hogy az első ötbe illene odaérni.

Aztán ahogy jöttek az eredmények, úgy éreztem azt, hogy egyre inkább a dobogó a reális célkitűzés a számunkra, és hogy ha annál lejjebb zárnánk az őszt, az már csalódást jelentene. És ahogy a csapat most áll, annak ismeretében a célt ugyan nem módosítom, azt viszont ki merem jelenteni, hogy ez a keret mindent el fog követni annak érdekében, hogy megnyerje a bajnokságot.

A Fülöpszállás év végi helyezései az elmúlt években:

2017/18 6. hely

2018/19 11. hely

2019./20 8. hely a félbeszakadt bajnokságban

2020/21: 5. hely

2021/22: 9. hely