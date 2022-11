December 3-ig bezárólag hét nap alatt három bajnokit vív meg Forray Gábor csapata, ebben a sorozatban először a Paksot fogadják hazai pályán vasárnap, majd november 30-án a Budapesti Honvéd, december 3-án pedig a Kométa Kaposvár vendégei lesznek a hírös városiak.

A három közül az első találkozó tehát hazai mérkőzés lesz az Atomerőmű ellen, amit rendhagyó módon vasárnap vív meg a kecskeméti gárda. A paksiak és a kecskemétiek is vereségekkel a hátuk mögött érkeznek ebbe az összecsapásba, így rendkívül fontos mind a két fél számára a győzelem. A hírös városiak négy győzelemmel és három vereséggel jelenleg a tabella 8. helyét foglalják el, míg a paksiak egy pozícióval lejjebb találhatóak három sikerrel és négy vereséggel.

–Most következnek számunkra azok a bajnoki összecsapások, amelyeken olyan gárdákkal játszunk, akik hasonló erősségűek, mint mi, magyarul van esélyünk nyerni, és természetesen ez a feltett szándékunk, hogy növeljük győzelmeink számát – hívta fel a figyelmet Forray Gábor, a kecskemétiek vezetőedzője. – A legutóbbi, Falco Szombathely elleni meccsünkön is látszott, hogy felkészültek voltunk, viszont egy pici rövidzárlat sem fér bele. Negyven percen át kell fókuszálnunk mind támadásban, mind védekezésben. Képesnek érzem a csapatot arra, hogy ezeket a hibákat kijavítsa. Az ASE kellemetlen stílusú, gyors csapat. Kifejezetten jól valósítják meg a coast to coast játékot, agresszívan támadják a gyűrűt. Sok olyan szituációt használnak, amelyeknél üres elzárásokból keresik a kinti, jó dobóikat. A labdás kettő-kettő játékuk is veszélyes, mert gyakran alkalmazzák a rövid, vagy kifelé válást. Ami még kicsit nehézzé teszi az ellenük való kosárlabdát, hogy nincs klasszikus magasemberük. Ez persze hátrány is lehet nekik, de ha jól valósítják meg elképzeléseiket, akkor nagy fór a számukra. Védekezésben is több variációt tudnak alkalmazni. Más stílust képviselnek, mint legutóbbi ellenfeleink. Nem altathat el minket, hogy két vereséggel érkeznek hozzánk. Biztos vagyok benne, hogy mindent megtesznek majd annak érdekében, hogy megnehezítsék a dolgunkat. Légióst cseréltek, ponterős amerikait igazoltak, és vannak rutinos, ponterős játékosaik. Nem kell bemutatni sem Kovács Ákost, sem Eilingsfeld Jánost a kosárlabda barátoknak, továbbá a fiatal kosárlabdázóik is képzettek. Mindezektől függetlenül azt gondolom, hogy nekünk hazai pályán meg kell nyernünk ezt a meccset lelkes szurkolóink segítségével – zárta gondolatait a tréner.

A mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.