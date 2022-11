A Puskás Akadémia az utóbbi évek egyik legstabilabb teljesítményét nyújtó klubja az NB I.-ben, hiszen folyamatosan a dobogón zárnak a felcsútiak, emellett rendszeresen megmutatják magukat a nemzetközi porondon is. A tavalyi bronzérmes idén is az élbolyban szerepel, a forduló előtt 21 pontjával a negyedik a tabellán. Az utóbbi három fordulóban a sorolása sem volt könnyű ellenfelünknek, de a legutóbbi meccsük miatt különösen dühösek lehetnek a vendégek, hiszen egy utolsó pillanatokban kapott góllal bukták el 1-0-ra otthon a Kisvárda elleni derbit.

Szabó István csapata hosszú idő után, hét veretlen bajnokit követően maradt alul legutóbb Mezőkövesden (2-1), de a hazai veretlenségi sorozatát tovább őrizheti a gárda, hiszen az NB I-ben még senki sem tudta idén bevenni a Széktói Stadiont. A két együttes legutóbb is izgalmas, fordulatos meccset játszott, melyen Szuhodovszki Soma góljával sokáig úgy tűnt, hogy lila-fehér győzelem születik, de a hajrában egy öngóllal egyenlített a Felcsút, így 1-1 lett a vége.

Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Nagyon kevés idő volt most felkészülni az aktuális ellenfélből, így elsősorban a fél éves, illetve akár a másfél éves közös munkánkra tudunk hagyatkozni ezúttal. Azt gondolom, hogy azzal mindenki tisztában kell legyen, hogy a mérkőzés esélyese a Puskás Akadémia. A legutóbbi meccsen ugyan csak a hajrában tudott egy öngóllal egyenlíteni ellenfelünk, de játékban azért az érezhető volt, hogy előttünk tartanak. Ez nem azt jelenti, hogy feladnánk a mérkőzést, vagy feltartott kézzel mennénk ki a pályára, de a realitások talaján kell állnunk minden esetben. Hazai pályán természetesen három pontot szeretnénk szerezni, megőrizve helyünket a dobogón, de az elsődleges cél még mindig az, amit nagyon régóta hangsúlyozok, hogy a pontjaink számát folyamatosan növeljük, hiszen ez kell ahhoz, hogy a képzeletbeli vonaltól minél távolabb kerüljünk. Most szerencsére igen messze vagyunk, de látható, hogy alattunk mennyire sűrűvé kezd válni a mezőny. Ezzel azonban többet nem is szeretnék foglalkozni, az a legfontosabb, hogy egészségesek a játékosok, így optimistán várjuk a meccset. Bízunk benne, hogy az utolsó őszi meccsen is minél többen szurkolnak majd nekünk, magunk részéről mindent meg fogunk tenni, hogy elégedetten távozzanak a kilátogatók.