Megyei I osztály

Tiszakécskei LC II–Kalocsai FC 3–1 (1–1)

Tiszakécske, 50 néző, vezette: Baranyai Dávid Mihály (Bán Kristóf Patrik, Csákó Patrik).

Tiszakécske: Baráth –Tóth-Molnár (Tóth M, 64.), Ludánszki, Horváth A., István L. – Klemenc (Varga N. 87.), Lovas A., Oberna – Benkó, Káli (Alberti 82.), Tóth K. Technikai vezető: Bagi Gábor

Kalocsa: Varga S. – Busa (Práger 87.), Rideg, Matos, Bányai (Monori 55.), Farkas Z., Kerekes (Lakatos-Lengyel 18.), Tóth L., Romsics (Nádasdi 81.), Tamás Z. (Pirisi 67.), Rábóczki.

Gólszerző: Káli 6., 72., Benkó 85. ill. Romsics 29. Sárga lap: Ludánszki 52., Oberna 61., Káli 82., ill. Bányai 52., Piris 71.

Bagi Gábor: Úgy gondolom, hogy egy nagy versség és egy edzőváltás mindig vízválasztó egy csapat életében. Nekünk volt egy nagy vereségünk az előző fordulóban, edzőváltásunk viszont nem. Most mindenki úgy állt ehhez a mérkőzéshez, hogy már az első félidőben eldönthettük volna a találkozó sorsát. Ha valaki látta ezt a meccset és az előző kiskunfélegyházit, akkor azt mondhatta volna, hogy ez nem az a csapat volt, aki ez elmúlt héten játszott. Le a kalappal a játékosok előtt, mert beletették magukat az „öregek” a fiatalok, és most végre csapatként funkcionálva tudtunk rúgni három gólt. Azt gondolom, hogy nem érdemtelenül nyertük meg a mérkőzést.

Kohány Balázs a Kalocsa játékosa: Sajnos megint csal az elmúlt heti játékunkat tudtuk hozni. Nem játszottunk jól, ennek ellenére1–1-el mentünk a félidőre. Azt beszéltük, hogy meg vannak a lehetőségeink, azok a területek, amiket meg kell játszanunk. Ezt sajnos nem tudtuk megvalósítani a második félidőben se, bár azt hozzá tenném, hogy 1–1-nél rúgtunk egy gólt, ami érzésünk szerint szabályos volt, de a játékvezető les címén érvénytelenítette. Teljesen más lett volna a helyzet, ha akkor megszerezzük a vezetést. Összességében a helyzetei alapján, megérdemelten nyert a Tiszakécske.

Harta SE–Bajai LC 2–0 (1–0)

Harta, 120 néző, vezette: Kiss Sándor (Golovics Attila, Horváth Béla Tamás).

Harta: Ámann – Danó, Makó, Pintér, Hamar, Fekete, Csehi (Nász 16.), Grecu, Pinczési, Sibalin, Varga M..

Baja: Tóth – Fehér, Knap, Bölcskei, Török (Végvári 88.), Kudella (Németi 85.), Varga S.(Vukovits 72.), Csiki (Follárdt 65.), Baladin, Hesz, Mezőfi (Szolga 46.). Vezetőedző: Koch Tamás.

Gól: Fekete a 33., Varga M. a 89. percben.

Sárga lap: Danó 42. illetve Török 68. perc.

Csehi Tamás, a Harta szakvezetője: – Ott folytattuk ahol múlt héten abba hagytuk, de most szorosabb volt a mérkőzés. Nagyon boldogok vagyunk, örülünk neki, hogy végre rátaláltunk a győzelem útjára. Megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Az előttünk álló három meccsen szeretnénk nem vesztesen elhagyni a pályát. Remélem ez visszaadja a kellő önbizalmat és a hitet a játékosainknak. A Bajának további sok sikert kívánok.

Koch Tamás: – Az első félidőben álmosan kezdtünk, sok technikai hibával játszottunk, nem tudtunk dominálni, ennek ellenére megvolt a lehetőség. Két nagyon nagy helyzetünk volt, de ezekkel sajnos nem tudtunk élni. A második félidőben sokkal bátrabban jöttünk ki, folyamatosan nyomtuk, de nem tudtunk helyzetet kialakítani. Egy nullánál volt egy fejesünk amikor a hartai kapus nagyot védett, és az utolsó percben, amikor kitámadtunk a Harta megszerezte a második gólt. Akkor tudunk eredményesek lenni, ha sokkal hatékonyabban használjuk ki a a helyzeteinket. Ha vannak nagy helyzetek, azokat be kell rúgni. Gratulálok a Hartának, megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Kecskeméti LC–Kunbajai SE 2–1 (0–1)

Kecskemét, 70 néző, vezette: Allaga Iván (Molnár Alex, Ljakic Zorán)

Kecskemét: Kormos – Récsei, Szabó V., Tóth A. (Nagy L. 46.), Varga M. (Terbe 76.), Patvaros, Bozsik, Kőrös, Gáspár, Bessenyei, Ónodi. Edző: Nagy Lajos.

Kunbaja: Durdevac – Ivkovic (Kujundzic 80.), Zigic, Ikrás, Kokljevci, Sicar, Momcilov, Panic, Borenovic (Milovanovic 92.), Sojic, Plvasic. Technikai vezető: Varga Zoltán.

Gól: Bozsik a 70., 91., illetve Sicar a 27. percben.

Sárga lap: Gáspár 84., Ónodi 85., illetve Ikrás 43., Borenovic 49.

Nagy Lajos: – Nagyon örülök a győzelemnek, különösen így, hogy hátrányból sikerült fordítanunk. Az ellenfelünk talán egyszer rúgott kapura, abból gólt is szereztek. A második félidőre átszerveztem a csapatomat, a módosításra jól reagáltak a játékosaim. Akkor már egy kapuztunk, erőnlét tekintetében véleményem szerint fölülmúltuk az ellenfelünket. Kidolgoztunk több nagy lehetőséget is, de csak a legvégén sikerült a győztes gólt bevinni. Ugyanakkor igazságtalan lett volna, ha nem nyerjük meg ezt a meccset. A csapat hozzáállása kitűnő volt, a múlt heti vereséget most kijavítottuk. Ebben nem kis szerepe volt Bozsik Máténak, aki ezúttal is extra teljesítményt nyújtott. Nyílt játékot várok a jövő héten is a csapatomtól, megpróbáljuk majd megnehezíteni a jövő héten az ellenfél, a Kiskunfélegyháza dolgát. Az tesz bizakodóvá, hogy rég láttam ilyet, hogy ekkora elszántsággal, ekkora akarással küzdöttek volna a srácok a győzelemért.

Darko Veszelinov, a Kunbaja szakvezetője: – Ez volt az első meccsem a csapattal, edzést még nem tartottam a társaságnak, próbáltam erre a találkozóra egy kis energiát belepumpálni a gárdába. Ez valamennyire hatott is, főként az első félidőben. Akkor jobban is játszottunk, véleményem szerint akkor jobbak voltunk a hazaiaknál, mi birtokoltuk többet a labdát. Azt követően aztán bejött az, amitől tartottam. Nincs elég erő, állóképesség a csapatban, így a végén az a gárda nyerte meg a meccset, amelyik tovább bírta energiával. Egyénileg véleményem szerint jobb labdarúgók alkotják a mi keretünket, ma viszont az erőnlét volt a döntő tényező.

Megye II., Déli csoport

Kiskunhalasi FC–Dusnok KSE 3–4 (2–1)

Kiskunhalas, 70 néző, vezette: Stefánovits Gábor (Topálszki Szabin, Arató Márk)

Kiskunhalas: Szávold – Plavsic, Peic, Gyenizse, Ikotic, Vuckovic, Miletic, Csillag (Fodor 78.), Dordevic, Hajrulovic, Csorba. Technikai vezető: Kuhn Róbert.

Dusnok: Bakula – Jagicza, Bárdos (Eleki 80.), Báló, Sánta (Bolvári P. 46.), Pozsonyi, Bolvári Z. (Csobolya 90.), Mindszenti (Szász 36.), Bolvári D., Pécsy, Rónai.

Gól: Miletic 30., 49., Vuckovic 35., illetve Rónai 40., Bolvári Z. 62., 71., 77.

Megye II., Északi csoport

SC Hírös-Ép–Csólyospálos 5–3 (1–1)

Kecskemét, 60 néző, vezette: Borbényi Miklós (Végh Ferenc, Viskovics László)

SC Hírös-Ép: Andrásy – Kiss B., Horváth Z., Török, Dani (Kitl 80.), Parázs, Maczelka (Marozsi 46.), Mécs, Szász, Gréczi, Háry (Pánczél 46.).

Csólyospálos: Elekes – Novikov, Zádori (Kardos 60.), Szabó B., Gera, Szűcs, Harkai, Maróti, Engi, Kertész M. (Kertész B. 80.), Bartalos.

Gól: Szász 18., Gréczi 55., 68., Parázs 62., Dani 70., ill. Szabó B. 28., Gera 52., Harkai 64.

Kerekegyházi SE–Nyárlőrinci LSC 4–1 (3–1)

Kerekegyháza, 130 néző, vezette: Nemczov Márk (Horváth Balázs, Döbröntey Gábor)

Kerekegyháza: Fekete Z. – Garaci, Nagy L. (Rózsa 24.), Szécsényi (Gazdag 66.), Malecz, Krajcsovszki, Kovács S. (Hefler 46.), Boronkay, Szatmári, Bálint, Nagy N.

Nyárlőrinc: Balla – Sajtos, Sáfár, Nyúl, Kovács M., Németh, Rimóczi (Malomsoki 46.), Faragó, Kasza, Csomor (Torbavecz 45.), Bali (Túri 77.).

Gól: Szécsényi 5., 24., Nagy L. 13., Krajcsovszki 51., illetve Bali 38.

Solti FC–Kiskunmajsai FC 3–2 (1–0)

Solt, 110 néző, vezette: Polyák Attila (Markó László, Tóth István)

Solt: Borbély – Szalánczi, Ludányi (Kurta 75.), Puskás, Nagy M., Nitsch, Horváth D., Szili, Mazán (Madár 81.), Cislo, Pribék. Edző: Vaskó József.

Kiskunmajsa: Juhász – Nagy G., Ács, Csikós, Csupity (Tóth T. 86.), Szikora, Boros, Lengyel, Szőke, Gilicze (Gera 57.), Pocsai. Technikai vezető: Kis Péter.

Gól: Mazán 23., Nagy M. 53., Pribék 78., ill. Szikora 84., Ács 87.