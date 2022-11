Szél Gergő a 2022/23-as idény 3. fordulójában, a szeptember 18-án lejátszott Kecskeméti TE-Piroska Szörp-BFKA-Veszprém találkozón szenvedett szemsérülést. Egy szerencsétlenül előtt labda eltalálta, és a kapusnak megrepedt a retinája. Szél Gergőt rögtön a sérülése után a kecskeméti kórházban látták el, majd átirányították Szegedre, ahol lézeres beavatkozáson esett át. Akkor még a kecskeméti egyesület és az orvosi stáv is abban bízott, hogy a sérülésnek nem lesznek komolyabb, hosszabb távra kiható következményei.

A kecskeméti klub közleményben tudatta, hogy a mögöttünk álló hetekben az orvosok mindent megtettek annak érdekében, hogy a játékos folytathassa aktív pályafutását, ám a gondos kezelések és beavatkozások ellenére a hírös városiak hálóőre – a szeme világa épségének megőrzése érdekében – sportolói pályafutása befejezése mellett döntött.

Szél Gergő erről így nyilatkozott: „Több orvossal konzultáltam, és egyöntetűen az a véleményük, hogy a retinám olyan mértékben sérült, hogy a látásom menthető ugyan, de nem kockáztathatom meg, hogy egy újabb sérülés a szemem világát veszélyeztesse. Sajnos a védőszemüveg is csak a szememet védené, ám akár egy, a fejemet érő behatás is a látásom romlását, akár elvesztését okozhatná. Hosszan mérlegelve minden lehetőséget, úgy döntöttem, hogy befejezem aktív kézilabdás pályafutásomat. Maradok a KTE kötelékében, utánpótlás edzői munkámat folytatom, a továbbiakban is Kecskeméten élem a napjaimat.

Szeretném megköszönni dr. Kocsis Péter Balázs lelkiismeretes munkáját, ő foglalkozott velem a szegedi szemklinikán, illetve a retina ambulancián. Professzionális munkát végzett és két-három naponta konzultáltunk a szemem állapotáról; hálával tartozom neki. Köszönöm, hogy a BFKA-Veszprém csapata is felajánlotta segítségét az ominózus mérkőzés után, amikor a szemem megsérült, és köszönettel tartozom a KTE-Piroska Szörp vezetőségének is, hogy mindenben támogatnak.”

Szél Gergő ugyanakkor megköszönte a kecskeméti szurkolóknak, hogy az elmúlt években el nem múló lelkesedéssel támogatták a csapatot.