Szabó István hosszú távra kötelezte el magát

A Kecskeméti TE szerdán hivatalosan is beszámolt róla, hogy Szabó István meghosszabbította eredetileg 2024 nyaráig szóló szerződését. A klubvezetés célja továbbra is az, hogy a megkezdett úton együtt menjen végig az NB I.-es gárda. A KTE trénere nyáron már új szerződést írt alá a klubbal, ezt a jó eredmények hatására azonban most még tovább hosszabbították meg.

Nyitray András Nyitray András

Szabó István és Tóth Ákos, a KTE sportigazgatója. Fotós: Nyitray András

Szabó István 2021 nyarán tért vissza a KTE kötelékébe, irányításával az együttes ezüstérmesként jutott fel újoncként az NB II-ből. Az OTP Bank Liga őszi szezonjában is folytatta jó szereplését a lila-fehér csapat, a téli szünetben a második helyen telelhetnek az élvonalban, abszolút az elvárások felett teljesítve. A felek továbbra is úgy érzik, hogy a közösen kialakított filozófia alapján minden adott ahhoz, hogy tovább fejlődhessen a Kecskeméti TE az élvonalban, így hosszú távú megállapodást kötöttek. – Óriási megtiszteltetés, a magam és a stábom munkájának az elismerése is az, hogy a klubvezetés szerződéshosszabbítást ajánlott. Nagyon az út elején járunk még, élvezem a munkát, így nagy öröm ez számomra. Szeretnék hosszabb távon Kecskeméten dolgozni és alkotni, csodálatos közönségünk is megérdemli azt, hogy jó csapatunk legyen. Gyakorlatilag azonnal egymás tenyerébe csaptunk, mert mindkét fél közös akarata ez volt. A munka nem változik, eddig is arról beszéltünk, hogy szeretnénk megtartani értékeinket, emellett a meglévő keretet hosszabb távon megerősíteni. A téli időszakban sosem könnyű igazolni, mert élő szerződéssel rendelkeznek a játékosok, de ez a célunk – mondta a szerződés aláírása után Szabó István, a KTE vezetőedzője. A klubhoz kapcsolódó hír, hogy a héten véget ér az őszi munka, ezt követően a szakmai stáb által kiadott egyéni program alapján tölthetik pihenőjüket a játékosok annak megfelelően, hogy ki mekkora terhelést kapott az őszi szezonban. A KTE december közepén kezdi meg a közös felkészülést, majd január elején Törökországba utazik a gárda edzőtáborba. A tavaszi szezon január utolsó hétvégéjén kezdődik el az NB I-ben, akkor a MOL Fehérvár FC-t fogadja majd az újonc.

