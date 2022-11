A megyei első osztályban négy mérkőzést rendeznek szombaton. A Tiszakécske II. az Akasztót fogadja, az éllovas Kiskunfélegyháza a Kecskeméti LC-t, az új szakvezető, Darko Veszelinov által trenírozott Kunbaja a Hartát, a Lajosmizse pedig a Soltvadkertet. A mérkőzések többsége kiszámíthatatlan csemege, akárcsak a vasárnapi kínálat. A hét utolsó napján a Kalocsa a Jánoshalmát, a Kiskőröst a Bácsalmást, a Baja pedig a Kecelt fogadja.

A megyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában a szombatra kiírt Kelebia-Borota mérkőzés elmarad, az eredményt máris jóváírták a vendégek javára.

Igaz parázs rangadó várható szombat délután a megyei másodosztályú bajnokság északi csoportjában, ugyanis az éllovas Solti FC a második helyen álló SC Hírös-Épet fogadja. Érdekesség, hogy a két csapat mutatói majdnem teljesen egyformák. Az eddig lejátszott tizenegy mérkőzésből mind a két gárda nyolc mérkőzést nyert meg, kétszer játszott döntetlent, és mind a két fél egy alkalommal kapott ki. Az egymás elleni, őszi eleji, kecskeméti találkozójuk is döntetlenre, 2–2-re végződött. A Solt gólkülönbsége eggyel jobb, mint a kecskemétieké, ezért Vaskó József csapata jelenleg a listavezető. Izgalmasabb, kiszámíthatatlanabb rangadót szinte kívánni sem lehetne megyei szinten, mint a két klub összecsapása, amely egyébként az utóbbi években a két csapat tabellán elfoglalt helyezésétől függetlenül is derbinek számít. Ezúttal azonban a presztízsnél is sokkal nagyobb a tét.