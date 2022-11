– Különösebb terveket nem szőttünk, akcióterv nem született – tekintett vissza Nagy Krisztán, a felnőtt csapat játékos-edzője. – Mi mindig arra törekedtünk, hogy az utánpótlás is működjön, és a felnőtt csapat is minél jobb legyen. Nyáron három játékos felszabadult a kiskunfélegyházi második csapatban, akik az elnökünk baráti köréhez tartoztak, és akiknek játszottak nálunk barátaik.

Ők jókat hallottak rólunk, ezért volt kedvük hozzánk igazolni. És a további erősítések is tulajdonképpen maguktól érkeztek, egyik ember hívta a másikat.

Nem volt tehát nálunk itt házon belül olyan hivatalos célkitűzés, hogy igazolunk öt, hat, hét, nyolc játékost, mert meg kell nyerni a megye hármat. Így jött ki, természetesen nem volt ez az ellenünkre, és egyelőre szerencsére jól működik a dolog, a csapat összeállt.

Ennek fényében az edző számára sem meglepetés, hogy a csapat most ott áll, ahol. – Amikor őket leigazoltuk, akkor már láttam a nyár végén, a rajt előtt, hogy ebben a keretben, – amelyben van nem egy megye egyes, megye kettes szintű játékos is –, a végén akár az első háromban végezzünk. Nem akartam nagydobra venni, hangzatos nyilatkozatokat tenni, ráadásul az edzőmeccsek sem sikerültek túl fényesen, de az, hogy jelenleg a tabella élén állunk, nem meglepő. Mert az első pillanattól jól működött a megújult keret, hamar sikerült összecsiszolni.

Valóban tekintélyes a nyáron érkezettek névsora. Ballószögre tette át a székhelyét a nyáron Kenderes Milán, Szabovik György, Masir Balázs, Kiskunfélegyházáról. Kovács Zsolt a megszűnt Városföldből jött Ballószögre, Kecskés Milán az SC Hírös Éptől, a Módra Gergő a Kecskeméti LC-től, a Pálnok László a Pálmonostorától.

Itt aztán felmerül a kérdés, amit néha a Ballószög ellenfeleinek a szurkolói meccs közben is hangosan állítanak vagy számon kérnek, hogy vajon milyen hatalmas pénzekért érkeztek ilyen minőségi, a képességeik alapján nem megye hármas szintű játékosok Ballószögre.

Nagy Krisztán nem esik zavarba, nincsen titkolnivalója.

–Mindenki azt gondolja, hogy ezek a játékosok pénzért játszanak nálunk, pedig ez nem így van. Nálunk nincs olyan támogató, olyan szponzor, aki a játékosoknak pénzt tudna fizetni. Még prémiumot sem fizetünk. Nincs is pénze ilyesmire az egyesületünknek. A működésre éppen van, de itt a vezetőség sem pénzért végzi a dolgát. Egyelőre minden a jó viszony és az ismeretség alapján működik, így jött össze a keret is, azt azonban őszintén és azonnal hozzá kell tennem az igazság kedvéért, hogy ezek a játékosok úgy jöttek hozzánk, hogy ha lehetőség van rá, akkor azért legyen megye kettő is idővel. Egy ilyen hallgatólagos megegyezés van a keretben. Az természetesen új helyzetet teremtene, egy esetleges följebb lépés esetén új szponzort, támogatót kellene találnunk, de az még a jövő zenéje, egyelőre a megye háromban szeretnénk minél jobban szerepelni. De e téma kapcsán hadd mondjam el itt a saját véleményemet. Én már annak idején, a megalakuláskor is leszögeztem az elnök úrnak is, és másutt is hangoztatom, hogy nem tartom jónak, hogy megye háromban a játékosok pénzt kapjanak.

Ez annyira amatőr szintű bajnokság, hogy ha valaki itt akar futballozni, azt a futball szeretetéért játsszon, ne a pénzért. Aki pénzért akar, az menjen följebb, de a megye háromban nincs helye a pénznek, saját véleményem szerint még a megye kettőben sem.

Arra ugyanakkor, hogy megye háromban is lehet jó csapatot csinálni, pénz nélkül is, van is példa, nem is egy. Nálunk egyelőre a jó társaság, a jó hangulat az első számú cél, emellett persze fontos az is, hogy jó eredményt érjünk el. Az, hogy ez most így működik, teljesen amatőr alapon, azért van, mert senki nem azért jött hozzánk játszani, mert ebből élne. A közös óhajt ugyanakkor, hogy próbáljunk meg feljutni a megye kettőbe, nagyon szeretnénk megvalósítani. Ha sikerül megnyernünk a bajnokságot, és találunk támogatót és szponzort, akkor megpróbálnánk följebb. A csapat szerintem képes megnyerni a bajnokságot, sőt, megye kettőben is megállná a helyét, én azonban, mint edző, ennél többet nem vagyok hivatott szavatolni. Egyelőre mindenki teszi a dolgát, aztán meglátjuk, mi lesz belőle.

Közvetlen, a pályán megoldandó feladatok is vannak még bőven, a közeljövőben is, hiszen erős ellenfelekkel találkoznak még a ballószögiek. Ezen a hétvégén szomszédvári derbit vívnak a Helvéciával, november 26-án pedig nagy rangadó vár a csapatra, hiszen ahhoz a Fülöpszálláshoz utaznak, amellyel azonos pontszámmal állnak a tabellán. Izgalmas és mozgalmas lesz tehát az őszi hajrá.