A megyei első osztályban négy elhalasztott mérkőzést pótolnak ezen a hétvégén. Csupa olyan találkozó maradt a ráadás hétvégére, amely nem csak a csapatok saját szurkolói, hanem még semleges érdeklődő számára is vonzerővel bírhat. Három szomszédvári derbit is vívnak, ezek mindegyike olyan párosítás, amely a tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül is presztízsmérkőzésnek számít. Ezek egyike a déli derbi, hiszen a Kunbaja a Bácsalmást látja vendégül. Nem kisebb csata várható a nyugati derbin sem, hiszen a Kalocsa a Hartát fogadja. Nem kell térképet elővenni annak a belátásához sem, – hacsak nem mondjuk a kanadai Saskatchewan tartományból pillant rá valaki a Bács-Kiskun megyei labdarúgó bajnokság vasárnapi kínálatára, bár minden bizonnyal ott is akar olyan, aki fejből tudja, hogy hol van Kecel és Soltvadkert –, hogy a Kecel-Soltvadkert összecsapás is egy igazi klasszikus rangadó. De nem kevésbé ígérkezik kiszámíthatatlan csemegének a Kiskőrös és a Lajosmizse csatája sem.

A megyei másodosztályban a sorsolás szerinti, teljes fordulót rendeznek.

A megyei harmadosztályú bajnokság Nyugati csoportjában mindössze egyetlen halasztott mérkőzést pótolnak, a Miklósi GYFE–Dunapataj találkozót. Annak viszont igen komoly a tétje, főként pataji szemszögből: a Dunapatajnak ugyanis a győzelem azt jelentené, hogy két pont előnnyel a tabella élén telel. A kunszentmiklósiakat ugyanakkor ez a kilátás nem hatja meg, ők mindenképpen szeretnék otthon tartani mind a három pontot.

Tiszakécske-Kalocsa

Fotós: Szentirmay Tamás

A megye három Északi csoportjában is teljes fordulót rendeznek, és éppen erre a hétvégére esik a csoport szuperrangadója, a Fülöpszállás–Ballószög mérkőzés. A bajnokság előtt nem sokan tippeltek volna arra, hogy éppen ez a párosítás lesz az, amelynek keretében a második helyezett fogadja az elsőt, de mind a két fél megdolgozott azért, hogy ez így legyen, kiváló mérkőzésre van tehát kilátás. A Fülöpszállás győzelem esetén visszaállhat a tabella élére, a másik két kimenetel esetében a Ballószög várhatja az élről a jövő hétvégi zárófordulót.

A Bács-Kiskun megyei csapatok hétvégi mérkőzései

SZOMBAT, 13.00

MEGYE I.: Kunbajai SE–Bácsalmási PVSE

MEGYE II., DÉLI CSOPORT: Kelebia–Nemesnádudvar.

MEGYE II., ÉSZAKI CSOPORT: Nyárlőrinc–Kiskunmajsa (10 órakor), Csólyospálos–Ágasegyháza, Solt–Kerekegyháza, SC Hírös-Ép–Lakitelek, Kiskunfélegyháza II.–Kunszállás.

MEGYE III., ÉSZAKI CSOPORT: SC Hírös-Ép II.–Tiszaug (10 órakor), Bugac–Szabadszállás, Fülöpszállás–Ballószög, Vasutas SK–Jakabszállás, Pálmonostora–Jászszentlászló, Ladánybene–Fülöpjakab.

MEGYE III., KÖZÉP CSOPORT: Tabdi KSE–Izsáki SSE, Szank OBSE–Bócsai BL SE.

NYUGATI CSOPORT: Miklósi GYFE–Dunapataji KSE

VASÁRNAP, 11.00:

NB III., Közép csoport: Újpest FC II.–Kecskeméti TE II.

VASÁRNAP, 13.00

MEGYE I. Kalocsai FC–Harta SE, Kecel FC–Soltvadkerti TE Variens, Kiskőrösi LC–Lajosmizsei VLC.

MEGYE II., DÉLI CSOPORT: Foktő–Kiskunhalas, Borota–Érsekcsanád, Mélykút–Dusnok.

MEGYE III., ÉSZAKI CSOPORT: Helvécia–Kerekegyháza II.

Merkantil Bank Liga NB II: Tiszakécskei LC–Békéscsaba 1912 Előre