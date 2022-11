A BÁCSVÍZ KVSC búvárúszó szakosztálya – az úszó szakosztály versenyzőivel kiegészülve – huszonkét versenyzővel képviseltette magát a gyermek, serdülő és ifjúsági korosztályok elitjében. A kecskeméti szakosztály végül az előkelő 7. helyen zárt a csapatok eredményességi táblázatán.

– Így utólag elégedetten dőlhetünk hátra – foglalta össze a hétvégét Juhos Gergely, a búvárúszó szakosztály vezetője. – Így utólag őszintén bevallom, nem számítottunk ekkora érdeklődésre a versenyünkkel kapcsolatban. Korábban is látogatták versenyünket távolabbi országokból – érkeztek már versenyzők korábban például Törökországból –, de az észak-afrikai és arab nemzetek jelenléte meglepett minket. Úgy gondolom, hogy a kuvaiti, jordán, egyiptomi, tunéziai csapatok érdeklődése jól mutatja, hogy rendezvényünk évről-évre egyre nagyobb presztízsértékkel bír. Egy ilyen népes mezőnyben a csapatban elért hetedik helyezés nagyszerű eredmény, a kecskeméti versenyzőink pedig ismét bebizonyították, hogy a nemzetközi mezőny élvonalába tartoznak.

A kecskeméti küldöttségből Turucz Zoé két egyéni számban is aranyérmet, egy számban pedig bronzérmet szerzett. Ezek mellett még egy aranyérmet is begyűjtött a négyszer száz méteres mix uszonyos gyorsváltó tagjaként, illetve még egy bronzérmet a négyszer ötven méteres felszíni váltó csapattal. Décsei Marcell egyéniben is szerzett ezüstérmet.

A versenyzőket felkészítő edzői stáb – Juhos Gergely, Nagy Zoltán, Bács Ferenc, Jaksa Milán, Szabó László – elégedett volt a hírös városi nevezők teljesítményével.

A kecskemétiek dobogós helyezései:

Décsei Marcell József – 2. hely 50 méter felszíni úszás 18.27

Turucz Zoé, 1. hely 50 méter uszonyos gyors 23.50

1. hely 100 méter uszonyos gyors 52.69

3.hely 50 méter felszíni úszás 21.14

4x50 mix felszíni váltó 3. hely 1:22.19 (Csóka Fanni, Turucz Zoé, Juhász Dominik, Décsei Marcell József)

4x100 mix uszonyos gyorsváltó 1. hely 3:21,54 (Turucz Zoé, Czeglédi Diána, Kubicsek András, Décsei Marcell József)