A Kecskemét két vereséggel kezdte a szezont, azóta viszont négy győzelmet számol zsinórban, ráadásul a kupában is sikerrel rajtoltak. A MAFC is hasonló mérleggel rendelkezik, így a két klub igazi rangadót vív, a helyezések alapján a második látogat majd a negyedik otthonába. A két együttesnek megvan a közös múltja is, hiszen tavaly rendkívül feszült csatákat vívtak a rájátszásban. Akkor az a nem hétköznapi helyzet állt elő, hogy hazai pályán egyik fél sem tudott nyerni a mindent eldöntő ötödik meccsig, akkor viszont a fővárosiak bizonyultak jobbnak.

– Tavaly rendkívül izgalmas mérkőzéseket vívtunk a MAFC ellen, és sokáig egyik csapat sem bírta megnyerni hazai találkozóit, sajnos a MAFC végül az ötödik összecsapáson már kihasználta pályaelőnyét. Volt ezután egy kis konfliktus a pályán, de ez is azért van, mert a srácok fizikálisan és mentálisan is le vannak terhelve, nagyon odateszik magukat a pályán, benne van ilyenkor, hogy az ember elveszíti a fejét. Ez viszont még csak az alapszakasz első fordulója, azt persze látjuk, hogy a MAFC milyen erőt képvisel, nem véletlen van ott a második helyen. Nagyon kiélezett mérkőzésre számítok. Hogy lehet-e ez revans? Inkább abban bízok, hogy majd a bajnokság későbbi részében kerülhet erre sor – mondta Nagy József, a Kecskeméti RC trénere.

A mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.