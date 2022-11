Adódott problémája bőven a mérkőzést megelőző héten a kecskeméti klubnak, és az első félidő alapján úgy tűnt, hogy a megannyi probléma rányomja bélyegét a BFKA-Balatonfüred elleni találkozóra. A második játékrészben azonban megrázta magát a KTE-Piroska Szörp, és magabiztosan megnyerte a mérkőzést.

A héten a magyar ifjúsági kézilabda válogatottba meghívót kapó Deák Milán góljával a Kecskemét ragadta magához a vezetést, ám jelentős előnyt ezt követően nem tudott kiharcolni. Felváltva estek a gólok, bár mindkét csapat sok hibával játszott, így tíz perc után 3–4 állt az eredményjelzőn. Egy minutummal később kétgólos vezetésre tett szert a Balatonfüred, Deák Milán góljaival azonban gyorsan zárkózott a KTE, 5–5. Némiképp változott a játék képe a folytatásban, elbizonytalanodott a hazai alakulat, főképp a támadójáték hagyott maga után kívánnivalót, ám a vendégek játékai is gólszegény maradt, edzőjük, Kis Ákos magához is rendelte a fiait. A szélekről igyekezett eredményes lenni a Kecskemét, Szakály duplájából csak az egyik kötött ki a hálóban, majd Horváth Bálint kísérletét is hárította Hermann kapus, végül Horváth Andor egy találatra zárkóztatta csapatát, 8–9.

Az utolsó percekre megrázta magát a KTE, így aztán Papp és Forgács góljainak, no meg Szikora védéseinek köszönhetően a félidőben döntetlen, 10–10 volt a mérkőzés állása.

Egészen más dinamikával folytatódott a meccs a szünet után, a hazaiak domináltak a találkozón, gyors kézilabdát játszottak és sokkal kevesebbet hibáztak, mint az első játékrészben, így a 40. percben már hárommal vezetett a KTE, 17–14. A Balatonfüred kihasználta, hogy a házigazdák három percig nem találtak be a kapuba, és egy gólra felzárkózott, de ezúttal nem tudta elbizonytalanítani a narancsmezeseket, és a 49. percben újra három gól volt a két csapat között, 21–18. Időt kértek az akadémisták, ám ezzel sem tudták megtörni a hazaiak lendületét, az utolsó tíz percre ötgólos előnnyel fordult az alföldi alakulat, 23–18. Az 53. percben még egy időkéréssel próbálta rendezni sorait a Balatonfüred, ám nemhogy faragni nem tudott a különbségen, hanem a különbség is tovább nőtt a hazai csapat javára. A találkozót megérdemelten nyerte meg a Kecskemét.

– Olyan mérkőzésre számítottam, mint amilyet az első félidőben láttunk – értékelt Tóth Norbert, a kecskemétiek vezetőedzője. – A második félidőben nagyon feljavult a védekezésünk, amihez remek kapusteljesítmény párosult, és gyors gólokat tudtunk lőni. Aki ma pályára lépett, az mind hozzá tudott tenni a győzelemhez. Nagyon fiatal a csapatom, de ha a továbbiakban is használjuk a fejünket és ilyen tudatos kézilabdát játszunk, akkor számíthatunk hasonló eredményekre. Ez ma egy megérdemelt győzelem volt, gratulálok a fiúknak, és köszönjük a közönség biztatását.

KTE-Piroska Szörp–BFKA-Balatonfüred 30–21 (10–10)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, vezette: Cseszregi, Sipos.

A KTE-Piroska Szörp góllövői: Lukács 2, Szakály 2(1), Csuzi 1, Papp I. 3, Horváth A. 5, Csengeri 1, Horváth B. 1, Szeverényi 4, Forgács 3, Mogyorós 1, Farkas 1, Hunyadi 3, Deák 3.

A BFKA-Balatonfüred góllövői: Kovács B. 5(3), Fadhle 2, Kathi 3, Mellák 5, Klucsik 4, Tóth L. 2.

Hétméteresek: 1/1 ill. 3/3

Kiállítások: 8 perc ill. 4 perc