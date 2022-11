A Déli csoportban a Katymár végzett az élen, dacára annak, hogy a hétvégén hazai pályán legyőzte őket a Gara, aki ennek a bravúrnak köszönhetően a negyedik helyen zár. A második helyezett Vaskút meccse félbeszakadt Hercegszántón, mivel a hazai csapat fogyott el, minden bizonnyal megkapja a három pontot a Vaskút, így tavasszal folytatódik a Katymár, Vaskút versenyfutás, amelybe lassacskán beszáll a Madaras is, amely a hétvégén Bácsbokodon győzött 6–0-ra. A Dunagyöngye 8–1-re verte a Felsőszentivánt, a hazai góllövőversenyben Holczer Csaba 4–3 arányban győzte le Bölcskei Mátét.

Az Északi csoportban az éllovas Ballószög meccse félbeszakadt, a hét emberrel az első félidő közepéig derekasan küzdő Vasutas sérülés miatt elfogyott, itt is kinéz a három pont azt éllovasnak. Azaz valószínűleg három pont előnnyel utaznak a hétvégi, Fülöpszállás elleni rangadóra. Az Északi csoportban eddig fej-fej mellett haladt a Ballószög, a mögöttünk álló hétvége meglepetését azonban a Bugac szállította, miután 2–1-re legyőzte a Fülöpszállást. A dobogó harmadik fokáért folyó harcban győzött a Helvécia és a Szabadszállás is. Két 4–4-es döntetlen is született a 13. körben, Kerekegyházán és Jakabszálláson is pontosan egy pontot ért négy találat. Ebben a csoportban még két kör hátravan, és a hétvégén az első helyezett Ballószög a Fülöpszállás vendége lesz.

A Közép csoportban továbbra is fékezhetetlen, megállíthatatlan a Vadkert II., amely utoljára a 3. fordulóban kapott ki. Ezúttal Szankon arattak magabiztos győzelmet, a vadkerti sikerből Pálinkás Zoltán négy góllal vette ki a részét. A Kunfehértó a Kecel Senior elleni hazai győzelemmel erősítette meg a második helyét, a Kaskantyú pedig Tázláron ért el 5–2-ews sikert, és ennek köszönhetően csak gólkülönbséggel van lemaradva a Kunfehértó mögött. A tázlári derbin Kovács Zsolt mesterhármasa alapozta meg a vendégsikert. A bócsai Fábián Dániel is szerzett mesterhármast, ő a Tabdi elleni derbin, amelyet 6–0-ra nyert meg a Bócsa.

A Nyugati csoportban az elmúlt héten az élre állt Apostag nem hibázott, bár nem volt könnyű dolga Szakmáron. Megőrizte a második helyét a Dunapataj, a patajiak a Dunaszentbenedeket győzték le. A Bátya szabadnapos volt ugyan, de így is megtarthatta a harmadik helyét, feljött ugyanakkor rájuk az Uszód, amely ugyan kétszer is hátrányba került hazai pályán a Hajós ellen, de végül sikerólt megfordítaniuk a meccset. Őszi elsőt ugyanakkor ebben a csoportban még nem lehet hirdetni, van ugyanis egy elmaradt mérkőzés, a Kunszentmiklós és a Dunapataj találkozója. A Pataj számára egy kunszentmiklósi győzelem őszi éllovas posztot érhet, a miklósiak ugyanakkor nem szándékoznak ingyen adni a pontokat, szeretnének javítani a hétvégi, hazai pályán a Szentmártonnal szemben elveszített mérkőzés után.

DÉLI CSOPORT: Bácsbokod–Madaras 0–6, Tataháza–Kenderes 1–2, Dunagyöngye SK–Felsőszentiván 8–1, Katymár–Gara 2–3, Borota II.–Bácsalmás II. 0–1, Kisszállás–Bácsborsód 1–2.

ÉSZAKI CSOPORT: Ballószög–Vasutas SK félbeszakadt. Bugac–Fülöpszállás 2–1, Katonatelep–Ladánybene 1–3, Jászszentlászló–Helvécia 0–2, Szabadszállás–Fülöpjakab 3–1, Kerekegyháza II.–SC Hírös-Ép II. 4–4, Jakabszállás–Pálmonostora 4–4.

KÖZÉP CSOPORT: Szank–Vadkert II. 2–8, Izsák–Akasztó II. 1–0, Bócsa–Tabdi 6–0, Kunfehértó–Kecel Senior 7–0, Kiskőrös II.–Balotaszállás 2–1, Császártöltés–Kecel II. 4–2, Tázlár–Kaskantyú 2–5.

NYUGATI CSOPORT: Miklósi GYFE–Szentmárton 2–4, Fajsz–Harta II. 3–1, Tass–Dunavecse 7–2, Uszód–Hajós 3–2, Dunapataj–Dunaszentbenedek 2–0, Szakmár–Apostag 1–2.

Megye III., Dél

1. KATYMÁR 13 10 2 1 53–17 32

2. VASKÚT 12 9 1 2 54–20 28

3. MADARAS 13 9 1 3 42–13 28

4. GARA 13 9 1 3 40–21 28

5. DUNAGYÖNGYE SK 13 8 2 3 67–17 26

6. BÁCSBORSÓD 13 8 0 5 41–30 24

7. BÁCSBOKOD 13 7 1 5 19–26 22

8. FELSŐSZENTIVÁN 13 7 0 6 35–31 21

9. KENDERES SE 13 6 1 6 25–36 19

10. BÁCSALMÁS II. 13 4 3 6 24–34 15

11. KISSZÁLLÁS 13 2 1 10 18–28 7

12. TATAHÁZA 13 2 1 10 7–59 7

13. BOROTA II. 13 1 0 12 15–52 3

14. HERCEGSZÁNTÓ 12 1 0 11 9–65 3

Megye III., Észak

1. BALLÓSZÖG 11 9 2 0 54–17 29

2. FÜLÖPSZÁLLÁS 12 9 2 1 46–20 29

3. HELVÉCIA 12 8 3 1 32–15 27

4. SZABADSZÁLLÁS 12 8 2 2 26–14 26

5. KATONATELEP 13 6 5 2 24–15 23

6. BUGAC 12 7 1 4 32–24 22

7. LADÁNYBENE 12 7 0 5 36–23 21

8. KEREKEGYHÁZA II. 12 5 2 5 38–33 17

9. TISZAUG 12 5 2 5 33–34 17

10. JAKABSZÁLLÁS 12 3 2 7 21–35 11

11. PÁLMONOSTORA 12 3 2 7 30–45 11

12. VASUTAS SK 11 2 2 7 16–30 8

13. FÜLÖPJAKAB 13 1 3 9 20–57 6

14. J.-SZENTLÁSZLÓ 12 1 1 10 20–36 4

15. SC HÍRÖS-ÉP II. 12 0 3 9 25–55 0

Megye III., Közép

1. VADKERT II. 13 12 0 1 61–14 36

2. KUNFEHÉRTÓ 13 10 1 2 61–20 31

3. KASKANTYÚ 13 10 1 2 53–18 31

4. KISKŐRÖS II. 13 9 0 4 47–23 27

5. AKASZTÓ II. 13 7 3 3 38–19 24

6. KECEL II. 13 7 1 5 35–28 22

7. BALOTASZÁLLÁS 13 6 4 3 49–19 22

8. IZSÁK 12 5 0 7 24–45 15

9. BÓCSA 12 4 1 7 30–39 13

10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 13 3 3 7 25–34 12

11. SZANK OBSE 12 3 0 9 24–51 9

12. TÁZLÁR 13 2 1 10 21–55 7

13. KECEL SENIOR 13 2 1 10 11–66 7

14. TABDI 12 1 0 11 15–63 3

Megye III., Nyugat

1. APOSTAG 12 10 0 2 48–13 30

2. DUNAPATAJ 11 9 2 0 42–9 29

3. BÁTYA 12 8 2 2 43–14 26

4. USZÓD 12 8 1 3 40–19 25

5. SZENTMÁRTON 12 7 3 2 46–25 24

6. D.-BENEDEK 12 6 3 3 33–15 21

7. SZAKMÁR 12 5 3 4 32–19 18

8. MIKLÓSI GYFE 11 5 1 5 43–23 16

9. FAJSZ 12 3 2 7 26–34 11

10. HAJÓS 12 3 1 8 23–34 10

11. HARTA II. 12 2 1 9 18–47 7

12. TASS 12 1 0 11 18–70 3

13. DUNAVECSE 12 0 1 11 9–99 1