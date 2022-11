A Déli csoportban az élmezőnyben nem történt változás. Nehéz dolga volt a listavezető Katymárnak a Felsőszentiván vendégeként, de végül megoldották a feladatot. Annál simábban nyert a Vaskút hazai pályán a Borota második csapat ellenében,de behúzta a hazai meccsét a harmadik helyen álló Madaras – 2–1-re verték otthon a Kisszállást –, és a negyedik Gara is. A Bácsborsód Tataháza elleni 9–0-ás sikeréből Hercz Dániel hat góllal vette ki a részét.

Az Északi csoportban szomszédvári derbit vívott az éllovas Fülöpszállás a 3. helyen tanyázó Szabadszállással. A vendégek vezetésével zárult az első játékrész – Bem Zoltán góljával vezettek –, ezt Csordás egyenlítette ki a második félidőben, de több gól már nem esett, így maradt a döntetlen. Ezt azonnal kihasználta a Ballószög. A korábbi éllovas a Pálmonostora vendége volt, és a mérkőzést gyakorlatilag a 38. percre eldöntötte, akkor ugyanis már 0–4 volt az állás. 0–5 után feljött a Pálmonostora 5–3-ra, de az utolsó szót a ballószögi Tóth Kornél mondta ki. Visszalépett a dobogó harmadik fokára a Jakabszállás felett diadalmaskodó Helvécia.

A Közép csoportban újabb rangadót vívott a Vadkert FC STE II., és ezt a derbit is magabiztos győzelemmel húzta be a Kiskőrösi LC II. vendéglátójaként. A vadkerti Radics Zoltán négy alkalommal talált be a kiskőrösi Mlinkó Csaba kapujába, a 26. percre már bebiztosította a klasszikus mesterhármasát. A Tabdi vendégeként megszenvedett a Kunfehértó, de hazavitték a három pontot. A harmadik helyezett Kaskantyú mérkőzése elmaradt, a Szank nem tudott kiállni. De nem árválkodott üresen így sem a kaskantyúi sporttelep. Huszonegy óvodás gyermeket terveztek megajándékozni, és ez az ajándékozás a meccsel ellentétben nem is maradt el, így mégiscsak benépesült a pálya a gyerekekkel és a szüleikkel. A Tázlár a Kecel II. vendégeként 3–0 után kezdett el vitézkedni, 3–2-re föl is jöttek, de még egyszer már nem sikerült a kapuba találniuk.

A Nyugati csoportban átrendeződött a képzeletbeli dobogó. Az éllovas Bátya a 3. helyen tanyázó Apostag vendége volt. Igazi ki-ki rangadó volt ez a két csapat között, hiszen csak két pont választotta el őket egymástól. A hazaiak a végig nyílt, küzdelmes mérkőzést 2–0 arányban megnyerték, és az élre ugrottak. Annak is köszönhetően, hogy a 2. helyen álló Dunapataj nem tudta kihasználni a Bátya botlását. Változatos, fordulatos meccsen ugyanis 5–5-ös döntetlent értek el Szalkszentmártonban. A vendégeknél Kutus Edvin mesterhármast szerzett. A dunaszentbenedeki Kölesdi János is gurított egy mesterhármast, értékes győzelemhez segítve a csapatát a Szakmár vendéglátójaként.

DÉLI CSOPORT: Madaras–Kisszállás 2–1, Bácsalmás II.–Bácsbokod 1–1, Vaskút–Borota II. 7–0, Felsőszentiván–Katymár 2–3, Kenderes SE–Dunagyöngye SK 1–4, Bácsborsód–Tataháza 9–0, Gara–Hercegszántó 4–0.

ÉSZAKI CSOPORT: SC Hírös-Ép II.–Jászszentlászló 3–3, Fülöpszállás–Szabadszállás 1–1, Vasutas SK–Bugac 1–3, Pálmonostora–Ballószög 3–6, Ladánybene–Tiszaug 7–2, Fülöpjakab–Katonatelep 0–3, Helvécia–Jakabszállás 4–1.

KÖZÉP CSOPORT: Vadkert II.–Kiskőrös II. 6–1, Kecel FC II.–Tázlár 3–2, Tabdi–Kunfehértó 1–2, Balotaszállás–Izsák 4–0, Kecel Senior–Császártöltés 1–1, Akasztó II.–Bócsa 3–0.

NYUGATI CSOPORT: Szentmárton–Dunapataj 5–5, Dunavecse–Uszód 1–10, Dunaszentbenedek–Szakmár 4–0, Hajós–Miklósi GYFE 3–1, Harta II.–Tass 7–1, Apostag–Bátya 2–0.