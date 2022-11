A másodosztály rangadója három esélyes volt. Természetesen mind a két gárda szurkolói abban reménykedtek, hogy megszerzik a három pontot. Nem így történt, mert a játékosok azt az élvezetet is elvették a szurkolóktól, hogy gólnak, góloknak ürüljenek. Mindjárt a mérkőzés elején, az 5. percben, megsérült Csikós Tamás, úgy kellett letámogatni a pályáról. A hazaiak próbáltak kezdeményezők lenni, többet birtokolták a labdát, de a kapura nem voltak veszélyesek. A 23. percben a Hírös-Ép-nek is kényszerű cserét kellett végrehajtani, mert náluk meg Dani Tamás számára fejeződött be a mérkőzés. Az első játékrészben nem alakult ki jó játék, a kecskeméti csapat inkább a kontrákra rendezkedett be, de egyik oldalon sem alakultak ki veszélyes akciók.

A második félidő egészen másképpen alakult, mint az első. A majsaiak magasabb fokozatra kapcsoltak, és több jó akciót is vezettek. Fél óra telt el a mérkőzésből, amikor Szikora Tamás távoli lövése alig kerülte el a bal alsó sarkot. Öt perccel később Csupity István szabadrúgását ütötte ki Farkas Gaszton. A következő percben jobb oldali beadást követően Szikora alig maradt le a labdáról. A 69. percben Ács Gergely 30 méteres bombája zúgott el a jobb alsó sarok mellett. A 75. perc eseményét Pocsai szolgáltatta, akinek 35 méteres lövését a léc alól ütötte ki Farkas. Egy perccel később Sztránszki közeli emelése alig kerülte a Hírös-ÉP kapuját. A 85. percben alakította ki az első helyzetet a kecskeméti gárda. Ekkor bal oldalról át szállt a labda a jobb oldalra Háry Péter elé, aki lőtt, de labdája elakadt egy védőben. A kipattanó labdát Parázs ismét kapura lőtte, de ezúttal is célt tévesztett. A rendes játékidő utolsó előtti percében jobb oldali beadás után Maczelka a felső lécre fejelt. A találkozó lefújása előtt is volt helyzete a Hírös-ÉP-nek, de nem tudták gólra váltani.