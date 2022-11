Elmondta, az U13-as korosztályban Bárány-Almási Bianka, a tavalyi évhez hasonlóan idén is győzni tudott. Az idei magyar bajnoki címe mellé begyűjtötte a diákolimpiai aranyérmet is a 66 kg-osok között. A másik bajnok Hideg Zita, az 54 kg-os súlycsoportban mindenkit nagyon magabiztosan győzött le. Ezzel Zita már sportpályafutása harmadik bajnoki címét szerezte diákolimpiákon. Az U15-ben versenyző két lány is hatalmas küzdelmeket vívott. Az 54 kg-os Bene Ivett és a 66 kg-os Kiss Henrietta is kiharcolta a bronzérmet – részletezte Szabó József, akinek eredményes munkáját Ván Jenő, Kelemen András, Molnos Norbert és Polyák Dániel edzők segítik.