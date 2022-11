Továbbra sem lehet panasz a Kecskeméti TE szereplésére, hiszen Szabó István csapata ősszel csupán egyszer kapott ki, még augusztus 31-én a MOL Fehérvár FC otthonában maradt alul egy hosszabbításban kapott góllal 2–1-re a KTE. Azóta hét bajnokit vívott meg veretlenül az együttes, hazai pályán még nem is találtak legyőzőre a lila-fehérek.

Legutóbb a Debrecennel játszott 2–2-es döntetlent a Kecskemét, ami picit fájó lehet azok után, hogy 2–0-ra is vezettek a hazaiak, de ez a pont is kellett ahhoz, hogy tartsa második helyét az újonc a tabellán. A Kecskemét eddig 24 pontot gyűjtött, amivel jelenleg biztonságos távolságban van a nagyon szoros mezőnytől.

Ennek a rendkívül szoros mezőnynek a tagja a Mezőkövesd is. A fordulót megelőzően az ötödik és a sereghajtó tizenkettedik helyet csupán három egység választja el, így tulajdonképpen semmit nem jelent, hogy a borsodiak jelenleg a tizedik pozíciót birtokolják. Az már annál inkább, hogy Kuttor Attila kinevezése óta legyőzték otthon a Ferencvárost, illetve döntetlent játszottak a tavalyi ezüsérmes Kisvárdával is legutóbb.

A KTE középpályása, Szuhodovszki Soma szerint most is harcos, akaratos játékra lesz szükségük ahhoz, hogy eredményesek legyenek idegenben.

A hátralévő három forduló kapcsán – melyet egy hét alatt kell teljesítenie a mezőnynek – azt is elmondta a 22 esztendős játékos, hogy négy ponttal már nem lenne elégedetlen, de a veretlenségi széria megtartása már minden szempontból boldoggá tenné a sűrűnek ígérkező hajrában. A KTE hazai pályán 1–0-ra nyert a Mezőkövesd ellen.

– Nekünk minden meccsbe úgy kell belemennünk, mint ahogy azt akár a Ferencváros ellen tettük – mondta a meccs kapcsán Szuhodovszki Soma. – Muszáj azt a harcos, akaratos, agresszív játékot nyújtanunk, hogy pontot vagy pontokat tudjunk szerezni. Ugyanígy készülünk a Mezőkövesd ellen is, szeretnénk onnan is jó eredménnyel hazatérni. Egy hízelgő gondolat lenne, hogy nem kapunk már ki ezen a hátralévő három meccsen, hiszen az azt jelentené, hogy féltávnál csak egyetlen vereségünk lenne. Őszintén szólva én azt is aláírnám, ha négy pontot gyűjtenénk még, ezzel már nem lehetnénk elégedetlenek. 28 ponttal mehetnénk neki a tavaszi a szezonnak ebben az esetben, amivel egy picit megnyugodhatnánk már. Ez nem azt jelenti ugyanakkor, hogy kiengedhetnénk, mert ebben a bajnokságban bármi megtörténhet.

A kecskeméti középpályás nemrég 50. meccsét játszotta lila-fehérben, és a feljutás után az élvonalban is alapembere a KTE-nek.

– Azt kell mondjam, hogy karrierem legszebb időszaka volt ez az 50 mérkőzés mindenképpen. Nagyon örülök, hogy ide tudtam kerülni Kecskemétre. Együtt tudtunk feljutni, együtt tudtunk fejlődni egészen odáig most már, hogy jelen pillanatban a dobogóért is harcban lehetünk az NB I-ben – zárta gondolatait Szuhodovszki Soma.

A Mezőkövesd és a Kecskemét összecsapása szombaton 14 óra 45 perckor kezdődik a mezőkövesdi stadionban.

1. FTC 11 9 0 2 27 8 27

2. KECSKEMÉTI TE 13 6 6 1 21 13 24

3. KISVÁRDA 13 6 4 3 25 22 22

4. PUSKÁS AFC 13 5 6 2 19 15 21

5. ZTE 12 4 3 5 20 17 15

6. PAKS 12 4 3 5 17 22 15

7. FEHÉRVÁR FC 13 4 3 6 13 18 15

8. DVSC 13 3 5 5 22 25 14

9. BP. HONVÉD 13 3 4 6 14 20 13

10. MEZŐKÖVESD 13 3 4 6 16 23 13

11. ÚJPEST 13 3 4 6 16 24 13

12. VASAS 13 2 6 5 12 15 12