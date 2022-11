A női bajnokságban tűnik némileg egyértelműnek, hogy ki a legnagyobb esélyese az aranyéremnek, nagy sansz van rá, hogy címvédés lesz. A Nemesnnádudvar egy pillanatra sem szeretne lassítani, ezúttal a Kiskunhalast sikerült legyőznie a tavalyi bajnoknak magabiztos játékkal 33–25-re. Tamasi Edit játékos-edző csapata mind a hat eddigi mérkőzését megnyerte, és mivel az üldözők közül a Tisza Volán 35–34-es vereséget szenvedett el Kalocsán, előnye már négy pont a tabellán. Szombaton 18 órás kezdéssel éppen rangadót vív majd egymással a két együttes Nemesnádudvaron, ahol a Tisza Volánnak mindenképpen bravúrt kellene bemutatnia, ha nem akar teljesen leszakadni.

A férfi bajnokságban a szezon előtt Kiskunhalason jelentették ki egyértelműen, hogy a bajnoki cím és a feljutás a cél, azonban ahogy tavaly, úgy idén is rendkívül kiegyenlítettek az erőviszonyok. Jelenleg az STE-BS Plastic áll a tabella élén, mely Tiszakécskén nyert 35–23-ra. Az UKSC tartja a lépést, de a Bácsalmás elleni 42–26-os siker után is kettő pont egyelőre a hátrányuk a halasiaknak. Tapa a Kalocsai KC is, mely a Kecskeméti Kézilabda Sport ellen nyert 42–32-re, így már a harmadik. A fordulóban még egy mérkőzést rendeztek az említetteken kívül, az Euroscale Kecskemét 27–22-re győzte le a Soltvadkert KUSE-t.