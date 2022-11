Nagyszerűen kezdte a mérkőzést a KTE-Piroska Szörp, öt perc után 4-0 állt az eredményjelzőn, így a DEAC hamar időt kért. A hazaiak lendülete azonban nem tört meg, Szakály góljaival tovább növelte a különbséget a Kecskemét (6-0). Szikora kiválóan őrizte a házigazdák portáját, a Debrecen a 7. perc végén talált be először (6-1). István Péter vette hátára az egyetemi csapatot, háromszor is bevette a kecskeméti kaput, de a félidő derekán még őrizte magabiztos előnyét a KTE (9-5). A hajdúsági alakulatnál Illés Tamás György vállalt oroszlánrészt abban, hogy három gólra tudtak zárkózni a vendégek (12-9), ám a hírös harcosok ezúttal a szó szoros értelmében csúsztak-másztak minden labdáért, és igyekeztek tartani a különbséget. Annak ellenére, hogy a játékrész második fele kiegyenlítettebb játékot hozott, a KTE-Piroska Szörp négygólos előnnyel mehetett szünetre (18-14).

Csuzi Milán és Szeverényi Bence góljával folytatódott a mérkőzés, közben Szikora ismét fontos pillanatokban védett, a DEAC pedig ezúttal is az 5. perc végén talált be először (20-15). Megtorpant a hazai alakulat, négyszer is labdát veszített a KTE, a Debrecen pedig élt a lehetőséggel és két gólra zárkózott (20-18). Tóth Norbert vezetőedző időkéréssel igyekezett megtörni a vendégek lendületét, a legjobbkor, hiszen egy kétperces debreceni kiállítást és egy Szakály-gólt követően a Debrecen kérte ki idejét (21-18). Küzdelmes, gólokban szegény szakasza kezdődött a találkozónak, túl a játékrész felén még mindig négy egységnyi előnye volt a Kecskemétnek (24-20, de a meccs még nem dőlt el. Egyre idegesebbek voltak a csapatok, sok szabálytalanság és reklamálás tördelte a játékot, de ezt a KTE tudta a maga javára fordítani, gólról-gólra lépett el a Debrecentől. 5 perccel a találkozó vége előtt ötgólos előnyben volt a hazai gárda (28-23), és bár a hajdúságiak nem adták fel, a KTE-Piroska Szörp már nem engedte ki kezéből a győzelmet, ezzel négy vesztes mérkőzés után újra győzni tudott a hírös városi alakulat (31-26).