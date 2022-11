A Mizse KC nyolcadik meccsét is megnyerte a szezonban, miután a Szigetszentmiklós U23 ellen 40–27-re nyert hazai pályán, így egy szabad hétvége után jó hangulatban készülhet a harmadik Kistext elleni derbire, melyet majd további rangadók követnek, a zárás tehát nem lesz könnyű a lajosmizsei csapatnak.

– A nagy különbségű győzelem ellenére is próbáltuk beépíteni a fiatalokat a csapatba. Van mit javítanunk a következő mérkőzések előtt, melyek nagyban befolyásolhatják az őszi eredményt. A Kistext a déli csoport egyik élcsapata, de ebben a bajnokságban van legalább hét olyan klub, mely hazai pályán elég jó erőt képvisel. Ilyen lesz a Kistext is, mely nagyon egységes – értékelt Avar György, a Mizse KC trénere.

A déli csoport további meccsein a Kiskunmajsa 20–29-es vereséget szenvedett otthon a Csepeltől, míg a KTE U23 a Kistext ellenében maradt alul 30–33-ra otthon. Előbbi csapat hetedik, utóbbi nyolcadik helyen áll így a tabellán.

Remek meccsen van túl a dél-nyugati csoportban a Kalocsai KC, mely az eddig hibátlan Tungsram ellen játszott 31–31-es döntetlent. A szintén ebben a csoportban szereplő Kiskőrös 25–31-re kapott ki saját pályáján a pécsi PEAC-tól. A Kalocsa a hetedik, a Kiskőrös a tizedik helyen áll jelen pillanatban.

– A tavalyi bajnok erre az évre tovább erősödött, de én azt mondtam a fiúknak, hogyha jól játszunk és fegyelmezettek vagyunk, aki bárki ellen lehet esélyünk – tekintett vissza Szvétek Balázs, a Kalocsai KC edzője. – Azt kértem, hogy diktáljunk iramot, hiszen hosszú az út Nagykanizsáról Kalocsára. Ezt be is tartották a fiúk, picit el is fáradtunk az első félidő közepére az általunk diktált tempóba. Mentálisan azonban nagyon erősek voltunk, a félidőre így kettő gólos előnnyel mehettünk. A második félidőben is ellépett ellenfelünk, de onnan is vissza tudtunk jönni, az utolsó tíz percben folyamatosan változott az állás. Sajnos voltak hibáink a fáradtságból adódóan, amit jó erőkből álló ellenfelünk kihasznált. A lefújás után picit csalódott voltam, mert meg lehetett volna verni ezt a Nagykanizsát, de a hétfői edzésen már azt mondtam, hogy ne legyünk elkenődve, hogy a bajnokság legjobb csapata ellen „csak” pontot szereztünk. Három komoly meccs vár még ránk idén, egyik sem lesz könnyű. Most viszont egy hat mérkőzés óta tartó veretlenségi szériában vagyunk, így ha ugyanolyan fegyelmezettek leszünk, mint például most hétvégén, akkor bárkit meglephetünk. Az is észrevehető viszont, hogyha rosszabb napunk van, akkor bárkitől ki tudunk kapni, így a kiegyensúlyozottság a fő szempont.

A nőknél a dél-keleti csoportban Gyulán szenvedte el első vereségét idén a Bácsalmás (32–30), mely így visszacsúszott a negyedik helyre, míg a Mizse KC 42–26-ra verte meg a Csorvást, így az élre ugrott. Érdekesség, hogy éppen hétvégén kerül sor a megyei rangadóra, szombaton 16 órás kezdéssel Bácsalmáson csapnak össze a felek.