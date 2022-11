Fej fej mellett haladtak a csapatok végig a kiskunmajsai derbin, ahol folyamatosan változott az állás, így teljesen nyitott volt a hajrá is. Itt már a rutinosabb Mizse KC akarata érvényesült jobban, Benke Viktor kettő hétméterest is értékesített, amivel 32–33-ra nyertek a vendégek. A Lajosmizse ezzel megőrizte hibátlan mérlegét, ráadásul dupla örömre adott okot, hogy a még szintén hibátlan Csepel kikapott, így már pontelőnnyel vezetnek a lajosmizseiek.

– Sajnos a meccs végére fejben kiürültünk, a Mizse KC-nak voltak még friss emberei és kondival is jobban bírták. A végjátékot így jobban bírták, az utolsó percekben már nem tudtunk gólt lőni, ők pedig kaptak két hétméterest, amit értékesítettek is. – értékelt Kun Tamás, a Kiskunmajsa vezetőedzője. – Ezek után nem volt már esélyünk visszajönni. A tabella alapján a helyezésünk reális, viszont én ismerem a játékosaimat, tisztában vagyok a képességeikkel, így akár egy-két hellyel előrébb is állhatnánk. Megvagyunk ehhez fejben és testben is. Sajnos folyamatosan vannak gondjaink a sérülésekkel, munkahelyi elfoglaltságokkal, emiatt nem mindig tudunk optimális helyzetben készülni az adott mérkőzésünkre. A következő mérkőzésünk a tabellán második Csepel ellen lesz hazai pályán. Ellenfelünk éppen most kapott ki először Üllőn, de nagyon bízom benne, hogy nem ellenünk fognak javítani. Készülünk nagyon a meccsre, bízhatunk a hazai pályánkban is, ahol nekünk kifejezetten jól szokott menni. Megpróbálunk nyerni most is.

A vendégek értékes győzelmet arattak, de a nehéz hajrá majd csak most jön még Avar György csapatának.

– Egy nagyon kiélezett és parázs mérkőzést játszottunk, ahol sajnos sérülések miatt egyre kevesebben maradtunk. Kevés variációs lehetőségünk maradt, de a fiúk jól bírták a terhelést. Talán a rutin az, ami segített nekünk abban, hogy megszerezzük a két pontot – foglalta össze a látottakat Avar György. – Meg kell jegyeznem, hogy ez a bajnokság, ez a csoport sokkal erősebb, mint amiben tavaly szerepeltünk. Jóval kiegyensúlyozottabbak az erőviszonyok, akár a tabella elején, akár a végén. Csináljuk a dolgunkat, szeretnénk minél jobb eredményt elérni, és ezért mindent meg is teszünk. A Szigetszentmiklós fiataljaival találkozunk legközelebb, ezt a meccset egy felkészülésnek tekintjük az utolsó három, rendkívül nehéz megmérettetésre, hiszen a közvetlenül mögöttünk található csapatokkal találkozunk majd.