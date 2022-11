Megyei I. osztály

Kiskunfélegyháza–Kecskeméti LC 3–0 (2–0)

Kiskunfélegyháza, 100 néző, vezette: Dobó Attila (Gera Ferenc, Mígh Tamás)

Kiskunfélegyháza: Nagy Sz. -Szűcs, Valkai (Szabó 63.), Erős. Nagy V. (Nagy D. 12.), Kanyó, Ábel, Urbán, Kurgyis, Nemesvári (Magony 66.) Makány. Tech. Vez: Tóth István.

KLC: Kormos - Tóth, Varga (Terbe 69.), Patvaros (Koncz 81.), Bozsik, Kőrös, Gáspár, Nagy L. (Erdélyi 87.), Bessenyei, Kovács D. (Varga 72.), Ónodi. Edző: Nagy Lajos.

Gól: Valkai 32., Erős 42., Kurgyis 81. perc.

Sárga lap: Valkai 38., Kurgyis 50., Makány 90., ill. Tóth 83., Patvaros 75., Nagy L. 67., Kovács D.58. perc.

Kiállítva: Ónodi a 90. percben

Tóth István: – Először is gratulálni szeretnék játékosaimnak, a vezetőségnek, a csapatattal dolgozóknak, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy az őszi szezonban a tabella felső fokán állhatunk. Ma is a maximális erővel állt bele a fiúk mérkőzésbe. Kicsit többet váruk a Kecskeméttől, ugyanis a vezetésünk dacára is defenzívek maradtak, így nem sikerült egy ki-ki meccset játszani velük. Ennek ellenére szimpatikus csapat. Sok sikert kívánok nekik a továbbiakban.

Nagy Lajos: – A héten sok problémával küszködtünk, így nehéz volt a csapat felállítása ma. A hazaiak jól birtokolták a labdát az első félidőben, így jutottak vezetéshez. A második játékrészben voltak helyzeteink, de sajnos kimaradtak. A hazai győzelem teljesen megérdemelt volt. Úgy érzem, hogy a Félegyháza magasan kilóg felfelé ebben az osztályban, tehát a leendő bajnokcsapattal játszottunk. Készülünk a jövő hétre, remélem sérültjeink felépülnek és mert fontos, hogy győzelemmel zárjuk a szezont.

Kunbajai SE–HArta SE 4–2 (1–0)

Kunbaja, 90 néző, vezette: Stefánovits Gábor (Nagy Dávid, Ottenthál István)

Kunbaja: Durdevac – Kujundzic, Ivkovic, Zigic, Kokljevci (Zsengellér 85.), Sicar, Momcilov, Panic, Borenovic (Bélavári 84.), Sojic, Plavsic (Milovanovic 76.) Technikai vezető: Varga Zoltán.

Harta: Ámann – Danó, Makó, Pintér, Hamar, Fekete, Grecu, Pinczési, Nasz, Sibalin, Varga M. Edző: Csehi Tamás.

Gól: Kokljevci 34., 83., Sicar 63., 66., ill. Hamar 79., Fekete 91. perc.

Sárga lap: Kokljevci 56., Plavsic 73., ill. Danó 60. perc.

Darko Veszelinov, a Kunbaja szakvezetője: – Nagyon komoly meccset játszottunk. Kicsit hasonló volt mint a Kecskemét ellen, de az első félidőben már megszereztük a vezetést. A második játékrészben még rúgtunk három gólt, de utána elfáradtunk,több teret hagytunk az ellenfélnek. Végül nagyon jó játékkal megnyertük a meccset.

Csehi Tamás: – Nehéz értékelni ezt a mai meccset. Nem játszottunk jól, sikerült magunkat is megverni. Jobban akarta Kunbaja a győzelmet, gratulálunk nekik. Mindenképpen változtatnunk kell a következő félévben. Ha sikerül akkor jó csapat lesz a Harta.

Lajosmizsei VLC–Soltvadkerti TE Variens 0–0

Lajosmizse, 50 néző, vezette: Nemczov Márk (K. Szabó Kristóf, Golovics Attila).

Lajosmizse: Lord – Fekete A., Tamás B. (Dóka 84.), Palotai, Borsos, Halasi, Tarnóczki, Kiss, Fekete D., Rapi, Bán (Ulicska 57.).

Soltvadkert: Eifert – Veszeli, Katona (Lévai 84.), Nna Nna, Rácz (Tóth Á. 61.), Supka, Farkas, Plichta, Hegedűs, Gémesi, (Kelemen 71.), Bashiri. Edző: Molnár László

Sárga lap: Palotai 14., Tamás 73., ill. Plichta 35.

Borsos Csaba, a Lajosmizse játékosa: – Nem volt túl magas színvonalú találkozó, de a jelenlegi helyzetünkben az egy pontot is értékelni kell. Az ellenfél sportszerű volt, talán nekik sem volt ma kifejezetten jó napjuk. Ebből ennyi sikerült, dolgozunk tovább, a Soltvadkertnek sok sikert kívánok.

Molnár László: – Pár héttel ezelőtt, amikor minden mérkőzésen két-három gólt kaptunk, azt mondtam a csapatnak, hogy örülnék neki, ha legalább egyszer játszanánk egy 0–0-át, de nem a mai mérkőzésre gondoltam. Ez most így sikerült, van ilyen a labdarúgásban, hogy nem minden sikerül úgy, ahogyan eltervezzük. Eddig a támadójátékunkkal nem volt probléma, mert sok gólt lőttünk, a mai mérkőzésen nem tudtunk betalálni az ellenfelünk kapujába. Ezúttal is voltak lehetőségeink, amelyekkel megnyerhettük volna a találkozót. Gratulálok az ellenfelünknek, mert egészen jó iramú mérkőzést játszottunk, reális eredmény a döntetlen.

Tiszakécskei LC-Akasztó FC 3-1 (2-0)

Tiszakécske, 80 néző, vezette: Tóth Róbert (Farkas László, Serfőző Balázs).

Tiszakécske: Baráth – Benkó (Tóth M.), Horváth A., Olláh M., Lovas A, (Albert D.), Oberna, Káli (Szólát 80.), István L., Tóth-Molnár (Ludánszki 63.), Tóth K. (Klemenc 46.), Vólent. Technikai vezető: Bagi Gábor

Akasztó: Németh Zs. – Szrenkó A. (Fábián 61.), Kerekes, Szabó Zs., Boldizsár (Szabó Sz. 58.), Bajusz (Szabó N. 80.), Németh T., Vincze, Szabó Á. (Molnár 46.), Dobosi, Márki. Edző: Szrenkó István

Gól: Oláh 13., Káli 45., 69., ill. Kerekes 51.

Sárga lap: Lovas 72., ill. Szabó Á. 43., Szrenkó A. 57., Németh Zs. 66.

Bagi Gábor: – Hasonlóan alakult a mérkőzés, mint az elmúlt héten, mert jól kezdtünk. Pozitívum, hogy kaptunk játékosokat az NB II.-ből is, ennek köszönhetően óriási mezőnyfölényben játszottunk. Ezúttal is sok helyzetet dolgoztunk ki, de csak keveset értékesítettünk. Megérdemeltük a három pontot, mert gólra törően játszottunk, és most már második mérkőzésen mondhatom azt, hogy mindenki beletette azt a bizonyos pluszt, amit bele kell tenni a mérkőzésbe. Ebből profitáltunk, és győztesen jöttünk ki.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Mezőnyben felvettük a versenyt a Tiszakécskével, lehetőségeink is voltak, de továbbra sem tudtuk kihasználni, nem úgy az ellenfelünk. A döntetlen reálisabb lett volna, de futballban nincs volna. Aki gólt rúg az megnyeri a találkozót. Keveset lőttünk kapura, és gólt is csak egyet, hiába gyakorolják a fiúk az edzéseken, hogy a helyzeteket be kell rúgni, a mérkőzéseken ez nem sikerül. Készülünk az utolsó mérkőzésünkre, reméljük, hogy az már fog sikerülni.

Megye II., Északi csoport

Csólyospálos–Lakiteleki TE 1–2 (1–2)

Csólyospálos, 90 néző, vezette: Vörös Gábor (Molnár Alex, Fülöp József)

Csólyospálos: Elekes – Novikov (Andóczi-Balogh 56.), Zádori (Hódi 75.), Szabó B., Gera, Szűcs, Harkai, Maróti (Szilágyi 86.), Engi, Kertész M. (Kardos 75.), Bartalos. Technikai vezető: Kertész Bence.

Lakitelek: Czaikó – Kotvics, László, Tombácz (Kovács L. 75.), Steklács, Szabó Á., Illés (Kovács M. 86.), Magyar, Kakó, Dóka, Harabula. Edző: Verebélyi Gábor.

Gól: Engi 28., illetve Illés 11., Szabó Á. 17. perc.

Solti FC–SC Hírös-Ép 0–3 (0–2)

Solt, 80 néző, vezette: Vén Krisztián (Markó László, Polyák Attila)

Solt: Borbély – Facskó, Szalánczi (Korsós 86.), Luldányi, Puskás, Nitsch, Horváth D. (Kurta 75.), Szili, Mazán (Molnár 75.), Biró (Madár 64.), Pribék. Edző: Vaskó József.

SC Hírös-Ép: Farkas – Török (Horváth T. 71.), Kiss B., Nagy Sz., Dani (Kitl 87.), Parázs, Maczelka (Háry 61.), Horváth Z., Szász (Mécs 73.), Marozsi (Pánczél 79.), Gréczi.

Gól: Parázs 15., Dani 29., Gréczi 67.