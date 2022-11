Szélesi Zoltán az U19-es válogatott szövetségi edzője több új, és a válogatott színeiben még nem szereplő labdarúgót is meghívott a keretbe. Köztük volt Lovas Zsombor is, aki csak december másodikán tölti be a 18. évét, de már szinte minden NB II.-es bajnoki mérkőzésen kezdőként, vagy csereként pályára lép. A Ciprus elleni két válogatott mérkőzést Gyirmóton játszották. A Tiszakécskei LC a vasárnapi bajnoki mérkőzését éppen a győri csapat ellen vívta, amelyen Lovas Zsombor is pályára lépett. A fiatal labdarúgótól arról érdeklődtünk, hogy milyen élményeket szerzett a válogatottban? – Nagyon jó volt megismerni a vezetőedzőt, a stábot, a játékosokat, válaszolta. – Mivel régóta felnőtt közegben vagyok, így elszoktam ettől, fura volt kicsit, hogy hasonló korú játékosokkal kerültem egy keretbe, de élveztem nagyon.

Mindenki támogatott és bíztatott. Szerencsére nem csak én voltam új játékos a keretben, azt hiszem tizenegyen voltunk olyanok, akik először voltunk ott, vagy olyanok, akik régebben tagjai voltak a keretnek, de egy ideje nem hívták meg őket.

Mindenki segített mindenkit, minket újoncokat, kicsit jobban próbáltak a taktikai elemekre felkészíteni. Három olyan játékos is volt, akiket régebb óta ismerek. Kettőt még a Vasas Akadémiáról, akik csapattársaim voltak, eggyel pedig gyermek korom óta barátok vagyunk.

Zsombor elmondta, hogy mind a két alkalommal játszott a Ciprus elleni mérkőzésen. A találkozók elején magasabb volt az intenzitás, mint az NB II.-es bajnoki mérkőzéseken, de azután alábbhagyott és a második félidő már kevésbé volt olyan intenzív. A magyar válogatott mind a két mérkőzését 2–0 arányban megnyerte, és ebben szerepet játszott Zsombor is. Az első találkozón, a második gól előtt ő szerezte meg a labdát, és passzolt a szélsőnek, akinek beadása után született a gól.

Az első mérkőzésen kifejezetten jó játékkal segítette a csapatot. A második mérkőzésen inkább a védekezésre helyezte a hangsúlyt.

Szélesi Zoltán elégedett volt a játékával, mert veszélyesen lépett be a támadásokba, sőt kapura lövése is volt, de természetesen a védekezésekből is kivette a részét.

– Minden labdarúgónak az a vágya, hogy a válogatottban szerepeljen, örülök, hogy elérhettem, és remélem lesz több alkalom is, amikor címeres mezben léphetek majd a pályára. A mostani szereplésem a válogatottban arra motivál, hogy a csapatomnál, a Tiszakécskei LC-nél is, jobban, pontosabban edzek, hogy az elkövetkezendő időszakban is számítsanak rám a korosztályos válogatottban, hangsúlyozta Lovas Zsombor.