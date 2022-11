Megyei I. osztály

Bajai LC-Kecel FC 6–2 (2–1)

Baja, 300 néző. Játékvezető: Hagymási Attila (Tóth István és Aradi Csaba)

Baja: Tóth – Fehér, Knap, Bölcskei (Végvári 68.), Török (Follárdt 68.), Kudella, Németi (Szeibert 58., Varga (Vukovits 58.), Csiki, Baladin, Mezőfi (Urlauber 74.). Edző : Koch Tamás.

Kecel: Borka – Vata (Kolompár 69.), Bányai, Gavula-Recte-Mikula, Doszpod (Dulai 60.), Sendula, Patai (Sajdik 46.), Torma, Döbrentei, Csáki, Herczeg.

Gól: Mezőfi a 39., Baladi a 43., Bölcskei a 49., Csiki a 65., 74, 81. illetve Doszpod a 11., Sajdik a 89 percben.

Sárga lap: Knap 16., ill. Csáki 30. perc.

Koch Tamás: – Nagyon örülünk, hogy hat rúgott góllal és győzelemmel zártuk az őszt a hazai közönség előtt. A jövő héten még vár ránk a Bácsalmás-meccs, amit ha sikeresen veszünk, akár a második helyen is végezhetünk. Ez nagy siker a csapat életében. Ma nem kezdtünk jól és negyedóra után a Kecel megszerezte a vezetést. Sokáig nem találtuk a ritmust, de szerencsére az első félidő végén jól használtuk ki a helyzeteinket, meg tudtuk fordítani a mérkőzést. A második félidőben pedig az történt amit elképzeltünk és magabiztosan hoztuk a meccset. A Kecel bátrabban előre jött az állásaiból, nagy területek nyíltak meg számunkra és magabiztosan gyűjtöttük be a három pontot.

Pandur László, a KEcel technikai vezetője: – Könnyűnek találtattunk, pedig keretbe foglaltuk a meccset, mi rúgtuk az első és az utolsó gólt is, csak bánatunkra kaptunk közben hatot. Az első félidőben vezettünk, de utána sorozatban egyéni hibákat követtünk el, ami megbosszulta magát, és kaptunk egy hatost. Sérült játékos is vállalta a mérkőzést, ifisták is voltak, minden összeadódott. Van még két meccsünk hátra, remélem tudunk még javítani.

Kiskőrösi LC–Bácsalmási PVSE 0–0 (0–0)

Kiskőrös, 130 néző. Vezette: Petyarity József (Herceg Tamás, Krepsz László)

Kiskőrös: Tóth Z. – Szedmák, Hajnal, Pekker, Dunai (Karf 91.), Mihály, Petrovics (Agócs 88.), Budai (Szabó D. 81.), Tóth M. (Andó 87.), Torgyik, Pintyi. Technikai vezető: Kovács László

Bácsalmás: Koncsok – Harnos, Horváth D., Gabric, Snyehola (Körmöci 46.), Csanádi (Benkő 74.), Szűcs Sz., Crkvenjakov, Bálity, Zsoldos, Szalma. Vezetőedző: Teslic Igor

Sárga lap: Pintyi a 73., Szabó D. a 84., Tóth Z. a 94., illetve Teslic a 63. és Gabric a 94. percben.

Kovács László: – A múlt héten is elmondtam, hogy a fejeket szerettük volna leginkább rendbe tenni, ez a mai mérkőzés alapján úgy érzem, hogy sikerült. Fegyelmezettek voltunk végre, amit már régen láttunk a csapattól, jól küzdöttünk. Ma ez volt a célunk, hogy legalább pontot szerezzünk egy erős Bácsalmás ellen, hiszen tisztában voltunk vele, hogy jó csapattal találkozunk, amit a mérkőzés is igazolt. A kontrákban bíztunk, hogy abból esetleg nagyobb meglepetést okozhatunk, az egy ponttal is elégedettek vagyunk a jelenlegi helyzetünkben. A gólszerzésre volt lehetőség mindkét oldalon, de győzelmet talán nem érdemelt volna ma egyik csapat sem. A pontszerzés mellett annak is örülhetünk, hogy nem kaptunk gólt sem végre.

Teslic Igor: – Az első félidőben el kellett volna döntenünk ezt a meccset, mivel hatalmas mezőnyfölényben futballoztunk, ami három-négy nagy helyzettel is párosult, ezeket viszont kihagytuk. A második félidőben a Kiskőrös már bátrabb volt, így nyitottabb lett a meccs, kevesebb lehetőségünk adódott. Az összkép alapján a hazaiak örülhetnek az egy pontnak. Kiskőrösről nem rossz alapvetően döntetlennel hazatérni, de most egy kicsit keserű a szánk íze. Van még hátra két forduló, ha azt a két meccset meg tudjuk nyerni, akkor nagyon szépen zárhatjuk az évet.