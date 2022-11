A mérkőzést a hazaiak 3–0 arányban nyerték meg, az eredmény azonban csalóka, hiszen az első játszmát leszámítva, amelyet 25:16 arányban húztak be Erki Milán tanítványai, pokolian meg kellett dolgoznik a hazaiaknak a játszmagyőzelmekért. A második etapot 25:23 arányban húzták be, a harmadik játszmát pedig 31:29 arányban nyerték meg.

– Hetek óta érezhető volt, hogy ki fog jönni belőlünk ez a mai teljesítmény – értékelt érthetően elégedetten Erki Milán, a hírös városiak vezetőedzője. – Már az előző hétvégén. Szolnokon is jól játszottunk, a végjátékokban remegtünk csak meg, most azonban akkor voltunk talán a legerősebbek, ennek köszönhetően egy 31-29-es szettben is felül tudtunk kerekedni az ellenfélen. Sokat fejlődtünk a szezon kezdete óta, kezd összeállni az alapjátékunk és dolgozunk tovább, hogy egyre magasabb szintre emeljük ezt.

HÉP-Röpke SE–DEAC 3:0 (16, 23, 29)

Kecskemét, játékvezetők: Bibók Ferenc, Horváth Flóra.

HÉP-Röpke SE: Lehoczki, Beóka, Barabás, Pintér, Kiss L., Illés. Liberó: Szabó CS., Baranyi. Csere: Horváth J., Sanchez. Vezetőedző: Erki Milán.

DEAC: Szabó Cs., Tóth V., Borók, Mátyus, Péteri, Mayyer. Liberó: Csajbók, Simon. Csere: Cégény, Gosztola. Vezetőedző: Kuszkó Zsolt.

A kecskeméti hölgykoszorú a következő mérkőzését december 4-én vívja, akkor Kistext vendégei lesznek.