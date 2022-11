A palánkok alatt dúlt a csata a mérkőzés első perceiben, majd egy eladott labdából zsákolhattak a vendégek, 2–6. Eilingsfeld és Karahodzics párharca folytatódott: előbbi kettessel, utóbbi büntetőből volt eredményes, 3–8. Több pontatlanság is adódott mindkét palánknál, lassan születtek az újabb kosarak, így 5–12 állt a táblán mindössze két perccel az első negyed vége előtt. Kovács triplájával tízre növelte előnyét az ASE, a KTE-nél pedig Klobucar szorgoskodott össze három egységet egy akció alatt, így végül 8–18-cal zárult az első etap.

A folytatásban Ivkovic tört be és tette fel jó ütemben, majd jó védekezés után a következő akciónál ráestek kinti kísérlete közben, a büntetők közül kettő bement, 12–18. Atkinson duplája után Townes állt bele a dobásba, 14–20. Kapkodó volt a játék, sok eladott labda és pontatlanság jellemezte a gárdák teljesítményét.

A csendet Borisov a vonalról törte meg, 15–20. Buckingham hármassal reagált, Atkinson pedig közelről dobta be, 15–25. Fazekas trojkája a legjobbkor jött, utána pedig Klobucar is elsüllyesztett egy távolit, 20–25.

Kovács dobhatott büntetőket, de csak az egyik volt jó, 20–26. Dramicanin szemfüles kettesére egy hármas jött válaszként, Forray Gábor pedig 22–29-nél időt kért. A KTE szlovén játékosa ezúttal bátran tört be, a ziccer is jó volt, de a ráadás büntető nem, 24–29. Karahodzics volt harcias, és 26–29-re hozta fel csapatát. Időt kért a Paks, és fel is ébredtek, két gyors kettessel 26–33-ra léptek meg. Forray Gábor rendelte magához fiait, és sikerült is faragni a differenciából, 28–33-as állásnál vonultak nagyszünetre a csapatok.

Kucsera adta meg az alaphangot egy kiváló triplával, majd Karahodzics termelte be a gyűrű alól, 33–33.

Atkinson forgatta meg védőjét, őt pedig honfitársa, Edwin követte, 33-37. Eladott labdából újra Atkinson roboghatott, 33–39. Borisov hármasával zárkózott a KTE, 36–39, majd Klobucar is megvillantotta tudását, így 39–39-nél újra beérte ellenfelét a Kecskemét. Labdaszerzésből a szlovén önzetlen volt, Townes pedig nem hibázott, és máris hazai vezetést mutatott a tábla, 41–39. Edwin lendült be, és 43–45-re módosította az állást. Townes a vonalról egyenlített, Klobucar pedig remekül engedte el kintről, 48–45. Buckinghamnek is elsült a keze, Wittmann tempójára Edwin triplával válaszolt 50–51. A KTE csékája nem hagyta annyiban, és ő is megmutatta dobótechnikáját, 53-51.