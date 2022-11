A papírforma komáromi sikert predesztinált, ugyanis Neukum Tamás csapata korábbi válogatott játékosokkal felállva a dobogót célozta meg, és ehhez mérten idén jól szerepel, legutóbb a Vasast is legyőzte és csupán az első helyezett Egertől, valamint a második Kozármislenytől kapott ki. Ezzel szemben a KNKSE sereghajtóként vágott neki a mérkőzésnek, amelyet Tatabányán vívtak, és amelynek első gólját a hazai Ács jegyezte. Szatmári révén gyorsan egyenlítettek a vendégek, ám Gengeliczky vezérletével és egy 3–0-s rohammal rögtön ellépett a Komárom. A 7. perc elején 4–1-es hátrányban jól váltottak támadásban ritmust a kecskemétiek, és egy 6–0–ás futással – mely során Berkes-Kaiser háromszor, Radva és Jámbor-Herceg egyszer-egyszer talált be – már a KNKSE vezetett, 5–6. A hullámzó játék folytatódott, hazai időkérés után ismét a Komárom kapta el a fonalat, olyannyira, hogy túl a félidő felén már néggyel, 10–6-ra vezetett. Jámbor-Herceg találataival még visszakapaszkodott kettőre a hírös városi alakulat, ám az első játékrész utolsó tíz percét a Komárom 8–2-re megnyerte, így a szünetre tetemes előnyt harcolt ki, 19–11-gyel vonultak pihenőre a csapatok. A második félidő Berkes-Kaiser egymás után szerzett két góljával indult, mellyel felcsillanhatott a remény a KNKSE előtt a felzárkózásra, azonban a KVSE csapatából Ogonovszky kezdett el parádézni, zsinórban három gólt is szerzett. A különbség így csak tovább nőtt a két együttes között. A 41. percben Tarjányi találatával már tíz volt közte, 24–14. Innentől már csak azért küzdöttek a kecskemétiek, hogy hátrányukat egyszámjegyűre redukálják, de ez sem jött össze. A végeredmény 33–20 lett.

– Sajnos ugyanazokat a hibákat követtük el, mint a bajnokság nagy részében – értékelt Mátrai Péter, a hírös városiak mestere. – Megint bátortalanok voltunk támadásban, ezt kihasználva a Komárom többször szerzett labdát, amiből könnyű gólokat értek el. Volt pozitívum is azért ebben a meccsben, hiszen a felállt fal elleni védekezésünk jól működött. Igyekszünk javítani, és azon leszünk, hogy minél előbb megszerezzük az első győzelmünket, mert a szurkolóink megérdemelnék.

Komáromi VSE– Kecskeméti NKSE 33–20 (19–11)

Tatabánya, Földi Imre Sportcsarnok, vezette: Konkoly, Oláh.

A KNKSE gólszerzői: Jámbor-Herceg 7 (1), Berkes-Kaiser 7 (1), Szatmári 2, Nagy E. 2, Radva 1, Porobic 1.

Kiállítások: 8 perc, illetve 6 perc

Hétméteresek: 5/3, illetve 3/2