A felnőtt válogatott már vb-selejtezőkre készül, keretükben Kiss Dávid és Karahodzsics Kemal kapott helyet ezúttal, de a korosztályos nemzeti csapatokban is többen szerepelnek.

– Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy hat játékosunkra is számítanak a nemzeti csapatoknál – újságolta Forray Gábor, aki a kecskeméti csapat mellett Ivkovic Stojan válogatott-stábjában is dolgozik. - A felnőtt válogatottban Kiss Dávid és Karahodzics Kemal gyakorol, míg az U20-nál Ivkovic Milán, Tóth Barna és Tóth Balázs, a Váradi Kornél vezette U19-nél pedig Tóth Patrik képviseli klubunkat. Itt jegyezném meg, hogy a fiatalabb korosztályokban is rendre vannak kecskeméti kosárlabdázók, ez a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémián folyó kiváló szakmai munka elismerése is egyben. Természetesen ez az NBI-es csapat életében hozott némi változást, nem a teljes létszámmal tudunk dolgozni jelenleg, de akik itt vannak, mind egészségesek és maximális alázattal végzik az edzéseket. Az Alba elleni meccs után volt pár nap pihenő, azóta folyamatosan dolgozunk, hogy javítsuk azokat a hibákat, amelyek megbosszulták magukat a legutóbbi mérkőzéseinken. Megvan a már jól bevált szisztémánk, ezen mentén haladunk megfelelő ütemben. Pénteken az U19-es magyar válogatottal játszunk majd egy barátságos mérkőzést zárt kapuk mögött. Hétfőtől válik teljessé újra a keretünk, és onnantól már csak és kizárólag a Falco elleni mérkőzésre koncentrálunk.