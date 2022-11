Az elmúlt héten már lezárult az őszi idény a megyei harmadosztályú bajnokság Nyugati csoportjában, mindössze egyetlen elhalasztott mérkőzés volt még hátra, az őszi idény nyitófordulójából elhalasztott Miklósi GYFE-Dunapataj találkozó, annak azonban igen komoly jelentősége volt, a Dunapataj győzelem esetén ugyanis megszerezhette az őszi bajnoki címet.

A mérkőzésen nem is hagyták ki a patajiak ezt a ziccert. Már a 26. percben megszerezték a vezetést Németh László révén, hogy aztán négy perc múlva Allgeier Péter kiállítása miatt megfogyatkozzanak. Megfogyott bár hát, de meg nem tört a vendégcsapat, az előnyüket az 55. percben meg is duplázták, amikor a kapusuk, Pergel Miklós értékesített egy büntetőt. Pergel Eközben és ezután is arra is figyelt, hogy a hazaiak gólt ugyanakkor ne tudjanak szerezni, így a Dunapataj 2–0-ás győzelemmel abszolválta az elmaradt meccsét – amelyen egy piros lapot a hazaiak is kaptak –, és így a második Apostaghoz képest kettő, a harmadik Bátyához képest pedig hat pontos előnnyel, az élről várhatja a tavaszt.

Megye III., Nyugati csoport

1. DUNAPATAJ 12 10 2 0 44–9 32

2. APOSTAG 12 10 0 2 48–13 30

3. BÁTYA 12 8 2 2 43–14 26

4. USZÓD 12 8 1 3 40–19 25

5. SZENTMÁRTON 12 7 3 2 46–25 24

6. D.-BENEDEK 12 6 3 3 33–15 21

7. SZAKMÁR 12 5 3 4 32–19 18

8. MIKLÓSI GYFE 12 5 1 6 43–25 16

9. FAJSZ 12 3 2 7 26–34 11

10. HAJÓS 12 3 1 8 23–34 10

11. HARTA II. 12 2 1 9 18–47 7

12. TASS 12 1 0 11 18–70 3

13. DUNAVECSE 12 0 1 11 9–99 1