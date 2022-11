A Déli csoport éllovasa, a Katymár hozta a papírformát a Kenderes SE vendéglátójaként, 7–2-re győzték le Szlavikovics Edééket. A győzelemnek köszönhetően a Katymár előnye is nőtt, egymással találkozott ugyanis a tíz kör után második Bácsbokod és a harmadik Vaskút. A rangadót az utóbbi nyerte, meglepően magabiztosan, 6–0 arányban, így a tabellán is megelőzte a Bokodot. Az idén már a második győzelmét szerezte meg a Tataháza, Jenovai Andrásnak a 89. percben szerzett találata ért három pontot a vendégek számára.

Északon igazi bravúrt hajtott végre a Helvécia a szomszédvári derbin. A tiszteletbeli svájciakat az éllovas Ballószög várta, amely eddig mindössze egy meccset adott döntetlenre, az összes többit nyerte. Sokáig úgy festett, hogy Pászti Botond és Tóth Kornél góljaival ezúttal is behúzzák a meccset, a Helvécia azonban Csorba Sándor révén előbb szépített, majd a 82. percben Szabó Gábor a pontszerzést jelentő gólt is belőtte. Ennek következtében viszont előzni tudott az élen a Fülöpszállás. A múlt hétig a második helyen álló társaság a Vasutas SK-t győzte le, 5–3 arányban. A Helvécia döntetlenje azt is jelentette, hogy a Szabadszállás–Katonatelep rangadó győztese megelőzheti a tabellán a Helvéciát. A hazaiak 2–0 arányban győzni tudtak, így felléptek a dobogóra. Tiszaugon megszerezte az idei első győzelmét a Fülöpjakab.

A Közép csoportban ki-ki meccset vívott az éllovas Vadkert FC STE II. a harmadik helyen tanyázó Kaskantyúval. Nem elég, hogy magabiztosan, 4–0 arányban legyőzték a Kasit, ráadásul az eddig szűköske előnyük hirtelen öt pontra nőtt, miután a második helyen álló Kunfehértó hazai pályán kénytelen volt fejet hajtani a bajnoki címvédő, az Akasztó II. előtt. Megszerezte idei második győzelmét hazai pályán a Tázlár, 6–1 arányban győzték le hazai pályán a Kecel Seniort, Forgó Dániel mesterhármassal vette ki a részét a sikerből.