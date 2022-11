Semmi sem fogható ahhoz, mint amikor egy terepralis versenycsapat útnak indul egy többhetes maratoni viadalra: az éveken át gondosan épített járművek felkészítve, patika tisztán gördülnek ki a műhelyből és kezdik meg az utat a nagy megmérettetésre. Ilyenkor összegyűlnek az alakulat tagjai is egy kis szertartásra, még egy utolsó pillantást vetni arra, hogy minden a helyén van, minden úgy van-e, ahogyan annak lennie kell. Így történt ez vasárnap a Qualisport Racing dunaszentbenedeki főhadiszállásán is.

Noha a világ legnagyobb sivatagi versenye december végén kezdődik Szaúd-Arábiában, a verseny adminisztratív- és technikai ellenőrzését a jövő héten tartják a dél-franciaországi Le Castellet-ben. Ezt követően a Scania Qualisport Hyena versenykamion és az alakulat otthonául szolgáló szervizjármű már nem tér vissza Magyarországra: az ellenőrzést követően Marseille kikötőjéből útnak indul a felszerelés, amelyet Kovács Miklós pilóta, Czeglédi Péter navigátor és Ács László fedélzeti szerelő már csak a Közel-Keleten, közvetlenül az indulás előtt kap majd vissza – írta közleményében a Qualisport Racing.

– Nagyon kellett igyekeznünk, hogy mindennel időben elkészüljünk, de nyugodtan mondhatom, hogy ezt a feladatot teljesítettük. Útnak indulunk Le Castellet-be, ahol a jövő kedden kell bemutatnunk a kamionokat, a dokumentációt és mindent, ami az indulásunkkal kapcsolatos. Az adminisztratív- és technikai ellenőrzés minden versenyen aprólékos és bonyolult folyamat, ráadásul tudjuk, hogy a Dakar-ralin minden sokkal szigorúbb, szóval biztosan hosszadalmas folyamat lesz.

A jó dolog az, hogy miután ezt teljesítjük, Szaúd-Arábiában már tényleg csak arra kell majd összpontosítsunk, hogy jól kezdjünk, hiszen ott már nem lesz ilyen jellegű tennivaló

– mondta a Qualisport Racing delegációját vezető konstruktőr, Ács László, aki a szervizcsapat két munkatársával, Kovács Attilával és Monori Milánnal indult útnak a dél-franciaországi ellenőrzésre.

Az Africa Eco Race kamionos kategóriáját 2010-ben és 2020-ban megnyerő, az első Dakar-ralijára készülő Qualisport Racingnél egyébként is teljes az izgatottság, közeleg ugyanis az idő, amikor a szervezők nyilvánosságra hozzák a viadal útvonalának főbb részleteit. Mostanáig csupán a rajt és a cél helyszínét, valamint néhány apróságot árultak el, december elsején azonban egy nagyszabású online sajtótájékoztatón közreadnak olyan információkat is, mint például az össztáv, a szelektív szakaszok hozza, de nyilvánossá válnak majd az útvonal főbb állomáshelyei is.

A Kovács, Czeglédi, Ács trió az asszisztenciastábbal együtt karácsony után, december 27-én indul el Szaúd-Arábiába, ahol a 2023-as Dakar-rali az Óév utolsó napján rajtol és 14 szelektív szakasz után január 15-én, Dammam városában fejeződik majd be.