Parádés volt a bajai bajnoki kezdés, négy győzelem után csak Kunbaján kapott ki a Koch Tamás vezette gárda. Azt követően hullámzó teljesítményt nyújtott a csapat, viszont a gárda újonc létére az őszi idény zárása előtt két fordulóval a dobogó harmadik fokán áll. Koch Tamást, a bajaiak mesterét arról kérdeztük, hogy a jelenlegi helyezéssel, és az emögött álló teljesítménnyel mennyire elégedett.

– A bajnokság előtt megfogalmazott célkitűzéshez képest jobban teljesítünk azzal, hogy most ott állunk a dobogó harmadik fokán. A rajt előtt azzal kalkuláltunk, hogy már az is sikernek számítana, ha a középmezőnyhöz tudnánk csatlakozni. Ez egyelőre biztosan megvan, hiszen most az élmezőnyben tartózkodunk. Az elején nagyon jól kezdtünk, az első négy fordulóban négyből négy meccset nyertünk, utána pedig közel ötven százalékos teljesítményre álltunk be. Volt olyan nyerhető meccsünk is, amit nem sikerült behúzni, de volt olyan is, amikor a szerencse mellettünk állt. De a foci ilyen, amit egyszer elvesz, azt visszaadja és viszont.

Koch Tamás arra is vállalkozott, hogy összefoglalja csapata erényeit, illetve hibáit. – A csapatom egyik erénye a létszáma, tehát az, hogy sokan vagyunk a keretben, és ennek megfelelően az adott helyzetekhez igazítva tudom forgatni a kezdőt. Dicséri a gárdát az is, hogy viszonylag jónak mondható az edzéslátogatottság, a legnagyobb örömre pedig az ad okot, hogy igen sok a fiatal játékosunk. Némi negatívum, hogy nem is az egész idényben, de főként az utóbbi időszakban a helyzetkihasználásunkkal gondok voltak. De a bajnokság egészét nézve elégedett vagyok a társasággal.

És elégedett lehet a hazai táborral is, hiszen rögtön a rajtnál meglátszott, hogy végre a minimálisan elvárható osztályban szerepel a gárda, és a közönség támogatása az egész ősz folyamán kitartott. És remélhetőleg még a hétvégén is meglesz, hiszen vasárnap a Kecelt fogadja a csapat. Régimódi totónyelven fogalmazva ez a találkozó akár országos egyesnek is lenne minősíthető – pontosabban megyei egyesnek, hiszen nem nemzeti bajnokságról van szó, tehát ez egy megye egyes megyei egyes –, kívülállóként legalábbis, olyan kívülállóként, aki csak ránéz a tabellára, és az alapján tippel, Koch Tamás azonban azonnal árnyalja a képet. – Semmiképpen sem mondanám fiksz egyes meccsnek, sőt, háromesélyesnek jellemezném a Kecel elleni meccsünket. A Kecel is nagyon sok meglepő eredményt ért el, a múlt héten 3–0-ra verték a Kiskőröst, nyerni ugyanakkor nagyon szeretnénk. Annál is inkább, mert ha most, a 12. fordulóban sikerülne legyőzni itthon a Kecelt, akkor már ki merném jelenteni, hogy sikeres őszön vagyunk túl, de ehhez meg kellene verni a Kecelt.