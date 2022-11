Az elmúlt fordulóban mind a két csapat vereséget szenvedett, a Tiszakécske az MTK ellen maradt alul, míg a Szentlőrincet a Soroksár győzte le. A vendégcsapat honlapján azt nyilatkozta Jeremiás Gergő vezetőedző, hogy Tiszakécskén érvényesíteni kell az akaratukat és győzni szeretnének. Ehhez azért a hazaiaknak is volt egy-két szavuk, jobban mondva góljuk. Szükség is volt rá, mert a Tisza-parti kisváros csapata az elmúlt időszakban a vártnál gyengébben szerepelt. Klausz László vezetőedző azt ígérte, hogy ezen a találkozón támadó focit fognak játszani. Az ígéretét be is tartotta, legalább is az első játékrészben.

A két csapat eddig négy alkalommal találkozott egymással. Kétszer a harmad, két alkalommal pedig a másodosztályban, amiből két tiszakécskei győzelem, egy döntetlen és egy vereség született.

A hazaiak mindjárt a találkozó elején támadólag léptek fel, sorra vezették támadásaikat, de igazi gólhelyzetet nem tudtak kialakítani. A vendégek pontatlanul játszottak, sokszor eladták a labdát. A 25. perc hozta meg az első hazai gólt.

Jobb oldali szöglet után, amit Erdei végzett el egy szentlőrinci védő rosszul tette bele a fejét, ezért a labda Csákihoz került, aki a jobb sarokba továbbította a labdát 1–0.

Az első félidő hátralévő részében is a Tiszakécske birtokolta többet a labdát, a vendégek csak szórványos támadásokat vezettek. Az első félidő utolsó előtti percében Balajti két csel után beverekedte magát a tizenhatoson belűre, majd nyolc méterről lőtt, Bese azonban ki tudta tenyerelni a labdát szögletre. A sarokrúgást Erdei végezte el, átrúgta a túlsó oldalra a labdát, ahonnan Zamostny középre fejelte Horváth Zoltán elé, aki szintén fejjel a bal alsó sarokba küldte 2–0.

A második játékrész egészen más játékot mutatott, mint az első. Már az első percektől fogva a támadásokra helyezte a hangsúlyt a Szentlőrinc. Ennek eredményeként az 51. percben Grumic közeli lövését lábbal védte Antal Botond. A tiszakécskei hálóőrnek ebben a félidőben több alkalommal is meg kellett mutatnia, hogy jó formában van. Aztán ahogyan az lenni szokott egy hibát elkövetett a 85. percben. László Dávid húsz méterről végzett el szabadrúgást, elcsavarta a sorfal mellett és a labda jobb alsó sarokban kötött ki 2–1. A még hátralévő időben a vendégek megpróbáltak egyenlíteni, de nem jártak sikerrel. Ez pedig azt jelentette, hogy a Tiszakécske hat mérkőzés után újra nyerni tudott.