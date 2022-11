A két csapat ősz eleji mérkőzésén Ágasegyházán 7–0-ra tudott nyerni a Nyárlőrinc, akkora még nem teljesen vetkőzte le a megye hármas tempót az újonc Ágas. A nyárlőrinci találkozó első tíz perce alapján azonban úgy tűnt, hogy kezdi belakni a megye kettőt az Ágasegyháza, kiegyenlített és nagy intenzitású küzdelem folyt a mezőnyben. A 12. percben egy hazai szöglet után visszafejelt labdát Rimóczi küldött kapásból centiméterekkel a jobb sarok mellé. Két percre rá egy előreívelésnél Balla szaladt ki a kapujából, jelezte, hogy „Enyém!”, meg is fogta a labdát, csakhogy aztán az kicsúszott a kezéből. Ungor azonnal elcsente, elhúzta a kapus mellett, és húsz méterről az üres kapu fölé lőtt. Óriási helyzet volt. A 27. percben Nyúl fejelt a jobb sarokra, Benkó védett. Két percre rá Németh iramodott meg a bal oldalon egy pontos villámindítással, balról, húsz méterről megcélozta a hosszú sarkot, Benó azonban ujjheggyel szögletre tolta a labdát. A szögletet követően újra bravúrral kellett hárítania a vendégek kapusának, majd az újabb szöglet után a kapu előtti tömörülésről kipattanó labdát Rimóczi küldte rá 13 méterről, Benkó egy reflexmozdulattal ekkor is elképesztően nagyot védett. A 35. percben Sipos ívelt előre, Kiss Szabolcs fejjel elvitte a rámozduló védő és a kimozduló hazai kapus mellett is a labdát, előtte is üres volt a kapu, ám a jobb felső sarok mellé lőtt. (Mi tagadás, mind Ungor, mind Kiss Szabolcs üres kapus helyzeténél nehéz lehetett az ágasegyházi kispadon ülni.) A 43. percben Szász vágott ki nagy szólót, végül balról, harminc méterről kegyetlenül rászúrta a hosszú sarokra a labdát, Balla vetődve menteni tudott.