Szombaton az első osztályban a Tiszakécske II. a Kalocsát, a Harta a Baját, a Kecskeméti LC a Kunbaját fogadja. A vasárnap is a kiszámíthatatlan csaták kollekciója, Bácsalmásra látogat a Lajosmizse, Kecelre a Kiskőrös, Akasztóra a Soltvadkert, és vasárnap vívják a forduló rangadóját is, a második helyezett Jánoshalma és az éllovas Kiskunfélegyházát fogadja.

A kiskunfélegyháziak eddig huszonhárom pontot gyűjtöttek, a mögöttük lévő jánoshalmaiak pedig huszonegyet. Hazai győzelem esetén változhat a tabella, vendég győzelem esetén viszont lépéselőnybe kerülhet a Félegyháza. Mind a két fél tisztában van a mérkőzés jelentőségével, ennek megfelelően készülnek.

– Az elszántsággal és az akarattal nem lesz probléma, mert a csapatunk most nagyon egyben van – nyilatkozta a Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője. – A Kunbaja elleni találkozóra is úgy készültek a srácok, hogy hozták a buszon zenegépet, nem kellett nekik semmit sem mondani arról, hogy a három pont megszerzése szükséges. Most a Kiskunfélegyháza ellen is az kell, hogy megszerezzük a három pontot és akkor az első helyen fogunk állni. Mióta technikai vezető vagyok Jánoshalmán, olyan még egyszer sem fordult elő, ami Kunbaján, vagyis hogy az edzőnek nem kellett semmit sem mondani egy mérkőzés előtt, csak azt, hogy ki kezd. Ez a Kunbaja elleni találkozón megtörtént. Látszott a fiúkon, hogy nagy bennük az elszántság, ez meg is hozta a gyümölcsét. A Kiskunfélegyháza ellen nagyon készülünk, az elmúlt szezonban csak tőlünk kaptak ki, most hazai pályán pedig kötelező a győzelem. Más eredmény nem lehet számunkra, csak a három pont begyűjtése. Jó csapat a Félegyháza, tíz gólt rúgott a Tiszakécskének az előző fordulóban, de minden mérkőzés más. Fiatal a csapatunk az őszi szezon végére összeért, nagyon egyben van a társaság, egymásért is küzdenek a játékosok. Az elmúlt bajnokság végén, mikor elmentek tőlünk a szerb játékosok, úgy próbáltam csapatot szervezni, hogy a játékosok között barátság is kialakuljon. Több olyan fiatal játékosunk van, akik Akadémián nevelkedtek, ők képzett futballisták. Fenyvesi Ferenc kiváló munkát végzett a felkészülés során, a terhelést megkapták a játékosok, a futómennyiség is megfelelő volt, látszik, hogy erőben a megyei első osztály legjobb csapata vagyunk. Nagy elánnal várjuk a félegyházi rangadót. Szerintem a három pontot begyűjtjük, és vasárnap estétől az első helyen áll majd a Jánoshalmi FC a tabellán. Már a Kunbaja elleni mérkőzés után azt mondták a fiúk, hogy meg kell verni a Félegyházát. Látszik rajtuk, hogy óriási elszántásággal készülnek a találkozóra. Remélem, hogy hazai pályán, sok néző előtt, meg tudjuk verni a Félegyházát.

– A Jánoshalmával évek óta nagy meccseket játszunk – mondta Némedi Norbert a kiskunfélegyházi csapat trénere. – A tabellából kiindulva ők is jól szerepelnek ezen az őszön, bár hátravan még két fordul, de könnyen lehet, hogy ez a mérkőzés fog dönteni az őszi elsőségről. Szeretnénk azt a játékot játszani a Jánoshalma ellen, amit évek óta kultiválunk. Etekintetben nagy változás nem lesz. Volt egy kis hullámvölgyünk, amely csak egy hétig tartott, de ezt a Tiszakécske elleni mérkőzésen sikerült egyenesbe hozni. Bizakodóan megyünk Jánoshalmára.