Már a 3. percben betalált a hazai csapat, Mánya révén – egy szögletet követően passzolt közelről a kapuba, Boldizsár csak beleérni tudott a labdába –, majd Bencsik éles szögből, lapos lökettel a 7. percben növelte kettőre a hazai előnyt. A 16. perc végén aztán termelői üzemmódba kapcsolt Darko Ristic is, kétszer is betalált Boldizsár kapujába, a két találata között mindössze húsz másodperc telt el. Először egy gyönyörűen kidolgozott ziccert követően helyezett balról a vendégkapus alatt a hálóba, majd egy nagy szólót követően – a saját hatosáról indulva termett villám-szlalommal pillanatok alatt a vendég kapu előtt – ugyanarról a helyről, ahonnan húsz másodperccel korábban, ezúttal a kapu bal oldalába passzolt. A meggyőző első félidő után nem volt benne a levegőben a játék képét tekintve különösebb változás, nem is módosult a játék képe, előbb Pál fejezett be egy gyors kontra végén kidolgozott ziccert, majd Milovac fordult be a hatos előtt és lőtt a bal alsó sarokba, ár a 25. percre kialakítva a végeredmény. 6–0 arányban győzte le a Magyar Futsal Akadémiát a hírös városi gárda, amely ezzel a győzelmével megerősítette a helyét a tabellán.

A következő mérkőzését november 14-én játssza Marko Gavrilovic együttese, akkor a Berettyóújfaluhoz utazik a csapat.

ScoreGoal Kecskemét Futsal–Magyar Futsal Akadémia 6–0 (4–0)

Kecskemét, vezette: Wittner József, Ibriksz Máté

ScoreGoal Kecskemét: Rigó – Bencsik, Mánya, Hadnagy, Pál. Csere: Nyerges – Biró, Kajtár, Ristic, Öreglaki, Milovac, Sánta, Szabó H. Vezetőedző: Soltész Levente.

Magyar FA: Boldizsár – Módly M., Simon, Boznánszky, Módly D. Csere: Madarász – Hunyadi, Bencsik G., Vas, Szabó D., Tarpai, Bokor, Csörge, Lőrincz. Vezetőedző:? Tóth Szabolcs.

Gól: Mánya a 3., Bencsik a 7., Ristic a 16., 17., Pál a 22., Milovac a 25. percben.