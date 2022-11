Tulajdonképpen hét közben került fel a dobogóra a vendég Kiskunmajsa, miután a szövetség törölte a korábban lejátszott Ágasegyháza–Kerekegyháza II. mérkőzés eredményét, amelyet a kerekiek nyertek, és mivel a mérkőzést újrajátsszák, ez a három pont levonásra került. Így léphetett fel a Kiskunmajsa a dobogóra. De ha már odakerült, mindjárt meg is erősítette a helyét, mégpedig Szikora Tamás mesterhármasával. Szikora a kunszállási mérkőzés első félidejének a hajrájában köszönt be kétszer is, majd a 81. percben rúgta be a saját és csapata harmadik gólját.