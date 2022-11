– Nagyon örülök ennek a helyezésnek – jelentette ki a versenyző. – A saját csoportom nyolc balkezes és tíz jobbkezes versenyzőből állt. Ők profi versenyzők. Nagy volt a küzdelem. Ebben a sportban kezdetben csak jobbkezes verseny volt, de ma már mindkét kézzel lehet versenyezni. Erre a versenyre, mivel a 100 kilogrammosok kategóriájában versenyeztem, meg kellett szabadulnom 10 kilogrammtól, ami kicsit legyengített. Egy kicsit későn kezdtem a fogyást. Köztudott hogy ilyenkor elmegy egy kis erő, és lehet, hogy ezt elrontottam, ugyanis az indulás előtt nem sokkal még covidos is voltam. Szerencsére Balla Csaba polgármester is tartotta bennem az erőt, és végül el tudtam menni a világbajnokságra. Én úgy gondolom, hogy tudok még jobb is lenni a versenyen, ha lesz alkalmam a jövőben. Itt európai és világbajnok ellenfelem is volt. Amerikai, kirgíz, kazah, ellenfelekkel csaptam össze.

Ez a sportág nem csak az erőről szól, fontos a stratégia is. Nekem ez volt az első világversenyem, kicsit meg is voltam szeppenve talán.

Dóró Zsolt szövetségi kapitánytól nagyon sok tanácsot kaptam, de a szurkolás is nagyon sokat számított. Nem is gondoltam soha, hogy tényleg minden a fejben dől el. Az, hogy valaki hallja a biztatást kintről nagyon sokat jelent. Szerintem nem lett volna meg a jobbkezes érmem, ha nem hallom kintről a buzdítást Dóró Zsolttól – tekintett vissza Balogh István.

Balogh István (balra) és Balla Csaba polgármester

Fotós: Márton Anna

A Madarasi Sport Egyesületen belül szeretnének létrehozni egy szkander osztályt. Szeptemberben sportág népszerűsítő rendezvényt tartottak és jelenleg is már több fiatal bekapcsolódott a szkander edzésekbe, tudtuk meg Balla Csaba polgármestertől. Olyan edzőtermet terveznek, ahol kényelmesen, biztonságosan tudnak edzeni a fiatalok a bajnokkal. Balogh István szerint tehetséges fiatalok vannak a településen.

– Nagyon ügyesek, határozottak, csak foglalkozni kell velük. Ha ezt meg tudjuk teremteni, vagyis a gépeket egy olyan helyre be tudjuk tenni ami jól fűthető, akkor van rá remény, hogy ezek a fiatalok is jó eredményeket érjenek el majd. Utánpótlás tehát van, csak a kibontakozáshoz szükséges a körülményeket kell megteremteni – tette hozzá Balogh István.