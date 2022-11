Az előző fordulóban a dorogiak a Soroksár ellen játszottak, és 2–1 arányú vereséget szenvedtek. A fővárosi csapat, már 2–0 arányban vezetett, a vendégek tudtak szépíteni, egyenlíteni azonban nem. A dorogiaknak ez volt már a tizedik vereségük, és mindössze két találkozót nyertek, négy alkalommal pedig döntetlent játszottak. Most hazai pályán bizonyítani akarnak Sluka Marián tanítványai.

A tiszakécskeiek a 16. fordulóban megszerezték ötödik győzelmüket. Szükséges is volt rá, mert korábban, hat fordulóval ezelőtt sikerült utoljára nyerniük. A találkozó legjobbja Csáki Róbert volt, aki nem csak fej játékával, emelkedett ki a többiek közül, a Tisza-partiak első gólját is ő szerezte. A fejese után hosszú ideig feküdt a földön a védő, mert mint kiderült, kapott egy hatalmas ütést a szeme alá. A találkozó után úgy jött le a pályáról, mint aki ökölvívó mérkőzést játszott, nem pedig labdarúgót. Ennek ellenére készségesen nyilatkozott.

Csáki Róbert fejel.

Fotós: Szentirmay Tamás / archív-felvétel

– A szögletrúgásunk után bevetődtem, szerencsére be tudtam fejelni a labdát, de kaptam egy ütést. Igazából nagyon örültem a gólomnak, és annak, hogy a csapat hosszú idő után tudott nyerni. Remélem, hogy ez után elindulunk felfelé az úton. Szerintem hasonló küzdelmes mérkőzés vár ránk a Dorog ellen is. Remélem, hogy a csapat azon a találkozón is ugyan így összeáll, és el tudjuk hozni a három pontot.

Hasonló véleményen volt Klausz László vezetőedző is.

– Kicsit más stratégiával fogunk játszani a Dorog ellen, mint azt a Szentlőrinc ellen tettük, de mindenképpen szeretnénk nyerni. Utána viszont két hét szünet következik a bajnokságban, többet tudunk dolgozni, és a még hátralévő mérkőzésekre készülni. Remélem azokon a találkozókon is úgy tudunk majd koncentrálni, hogy pontot, pontokat tudunk szerezni – tette hozzá Klausz László.

A találkozó vasárnap 13 órakor kezdődik a Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadionban.