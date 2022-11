Ezen a hétvégén az őszi idény zárófordulóját rendezi meg a megyei első osztályú bajnokságban, a megyei másodosztályban ugyanakkor az e hétvégi forduló mellett még a jövő héten is teljes kört rendeznek. A harmadik ligában a Déli, a Közép és a Nyugati csoportban ezen a hétvégén lezárulnak a küzdelmek, az Északi csoportban ugyanakkor az e hétvégi kört még kettő követi majd az idén. Szinte mindegyik osztályban lejátszanak még elmaradt mérkőzéseket is, az a szurkoló tehát, aki úgy érzi, hogy az általában televízión követett labdarúgó világbajnokság túlságosan virtuális élmény, az még több megyei mérkőzésre is kilátogathat az idén, megfelelő ruhatár birtokában.

Szomaton délután két mérkőzéssel indul a megye egyes ősz záróköre, a Kecskeméti LC a Kalocsát fogadja, a Harta pedig a már őszi bajnoki Kiskunfélegyházát. Kiszámíthatatlan csemegének ígérkezik mind a két mérkőzés. A vasárnapi párosítások közül – némi rosszindulattal – alsóházi rangadónak minősíthető az Akasztó–Lajosmizse és a Kecel-Kunbaja összecsapás, mind a négy érintett azon lesz, hogy megszerezze a pontokat, és a tabellára hivatkozva kérhesse ki magának eme minősítést. Nagy csata várható a déli derbin, a Bácsalmás–Baja találkozón. Mind a két gárda meglehetősen jó őszt futott, máris teljesítették az előzetes várakozásokat, ez a találkozó ugyanakkor ki-ki rangadó is, hiszen a két gárdát a tabellán csak három pont választja el egymástól. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a Bácsalmásnak még elmaradt mérkőzése is van, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a Bajának szüksége lenne pontra ahhoz, hogy biztosan a dobogón teleljen. Bácsalmáson nem lesz könnyű megszerezni.

A 13. forduló egyik slágermérkőzése a Soltvadkerti TE Variens–Kiskőrösi LC összecsapás. A két szomszédvár mindig éles küzdelmet vív egymással, tartózkodjanak bárhol a tabellán. A hazaiak jelenleg az 5. helyet foglalják el, míg a vendégek a 13. helyen állnak. Az elmúlt fordulóban mind a két gárda döntetlent játszott. Míg a vadkertiek Lajosmizsén szereztek egy pontot, a kiskőrösiek otthon tartottak egyet, mégpedig a jó erőkből álló Bácsalmás ellen. Minden bizonnyal a vasárnapi örökrangadó szolgál majd meglepetésekkel mind a két fél részéről. A találkozó előtt a két csapat szakvezetőjét kérdeztük arról, hogy hogyan készülnek a találkozóra és milyen eredményt várnak.

– Mint minden szomszédvári derbinek, úgy gondolom, hogy ennek a mostaninak is külön pikantériája lesz – jelentette ki Molnár László, a soltvadkertiek vezetőedzője. – A két település játékosai mindig nagy harcot vívnak egymással, már csak azért is, mert volt kiskőrösiek is játszanak a vadkertieknél és ez fordítva is igaz. Éppen ezért erre az összecsapásra mindig és az idén is nagy figyelmet fordít mind a két gárda. Ennek fényében természetesen mi is úgy készülünk. A rossznyelvek szerint a kiskőrösieknek problémáik vannak, mert több játékosuk is sérüléssel bajlódik. Természetesen ismerjük az ellenfelünket, de ők is ismernek bennünket, éppen ezért nagyon nagy meglepetést nem nagyon tudunk okozni egymásnak a mérkőzésen. Véleményem szerint a találkozón az fog majd dönteni, hogy fejben ki lesz majd erősebb. Bízom abban, hogy mi leszünk azok.

– Szeretném azt, ha az elmúlt fordulóban lejátszott Bácsalmás elleni mérkőzésen mutatott szemléletet és küzdeni tudást át tudnánk vinni a Soltvadkert elleni szomszédvári derbire is, ugyanis az Almás elleni találkozón mutatott játékkal elégedettek voltunk. Az előre játékunkon mindenképpen változtatni kell, azon próbálunk egy kicsit javítani, mert a legutóbbi öt mérkőzésen nem rúgtunk gólt, és ez így nagyon karcsú. Azt kell mondjam, hogy a védekezésünk ugyanakkor rendben volt az elmúlt fordulóban. Sajnos a sok sérült miatt az edzés látogatottság is hiányos, így olyan edzéseket nem tudunk végezni, mint amilyenekre szükség lenne. Ettől függetlenül a lehető legtöbbet akarjuk kihozni a vasárnapi mérkőzésből, mivel szomszédvári rangadóról van szó. Természetesen győzni szeretnénk, de ha ránézünk a tabellára, akkor az nem azt mutatja, hogy az lenne jelen pillanatban a realitás. De amennyi munkát beletettek eddig a srácok ebbe a játékba, annak valamikor ki kell jönnie, és éppen ezért reménykedünk. Papíron nem mi vagyunk az esélyesek, fiatal a csapatunk is, annál is inkább, mert az U19-es gárdából is kellett felhozni játékosokat, hogy olyan kerettel tudjunk szerepelni, hogy csapatnak nézzünk ki, és ne mindössze egy cserével utazzunk el mérkőzésekre. Ugyanakkor az utolsó pillanatig reménykedünk abban, hogy a sérült alapjátékosaink, Vajda Brendon, Tóth Ákos, Nagy Attila, Salami Eugene és Amin Ádám közül lesznek olyanok, akik vállalni tudják a vasárnapi mérkőzést.

A megyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában az éllovas Borota szabadnapos, így a második helyen álló Foktő közelebb lopózhat a borotaiakhoz, ha sikerül győznie. Ez azonban nem lesz könnyű, hiszen a 3. helyen álló Nemesnádudvar vendége lesz a foktői gárda. Az Északi csoportban is találkozik egymással két dobogós, a 3. helyen álló Kiskunmajsa az éllovas SC Hírös-Épet fogadja, nem akármilyen rangadóra van tehát kilátás Majsán.

A Bács-Kiskun megyei csapatok hétvégi mérkőzései

SZOMBAT, 13.00

MEGYEI I. OSZTÁLY: Harta SE–Kiskunfélegyháza, Kecskeméti LC–Kalocsai FC.

MEGYE II., DÉLI CSOPORT: Kiskunhalasi FC–Mélykút.

MEGYE II., ÉSZAKI CSOPORT: Kiskunmajsai FC–SC Hírös-Ép Egyesület, Kerekegyháza–Csólyospálos, Kunszállás SE–Nyárlőrinci LSC.

MEGYE III., DÉLI CSOPORT: Bácsbokodi SK–Madarasi SE, Tataháza SE–Kenderes SE, Dunagyöngye SK–Felsőszentiváni SK, Katymár–Garai KSE, Borotai SE II.–Bácsalmási PVSE II., Kisszállási SE–Bácsborsódi SK.

MEGYE III., ÉSZAKI CSOPORT: Ballószögi FK–Vasutas SK, Bugac KSE–Fülöpszállási SE, Katonatelepi SE–Ladánybenei LC, Jászszentlászlói SE–Helvéciai SE, TRD Szabadszállás–Fülöpjakab.

MEGYE III. KÖZÉP CSOPORT: Szank OBSE–Vadkert FC STE II., Izsáki Sárfehér SE–Akasztó FC II., Bócsai BL SE–Tabdi, Kunfehértó KSE–Kecel Senior, Kiskőrösi LC II.–Balotaszállás FC.

MEGYE III. NYUGATI CSOPORT: Miklósi GYFE–Szentmártoni SE, Fajsz–Harta SE II., Tass–Dunavecse, Uszód KSE–Hajósi FC, Dunapataj–Dunaszentbenedeki KSE.

VASÁRNAP, 13.00

MEGYEI I. OSZTÁLY: Jánoshalmi FC–Tiszakécskei LC II., Soltvadkerti TE Variens-Kiskőrösi LC, Bácsalmási PVSE–Bajai LC, Kecel FC–Kunbajai SE, Akasztó FC–Lajosmizsei VLC.

MEGYE II., DÉLI CSOPORT: Érsekcsanádi KSKE–Kelebia KNSK, Nemesnádudvari KSE–Főnix SE Foktő, Dusnok KSE–Sükösdi SC.

MEGYE II., ÉSZAKI CSOPORT: Lakiteleki LC–Solti FC, Ágasegyháza SE–Kiskunfélegyháza II.

MEGYE III., DÉLI CSOPORT: Hercegszántó–BSE Vaskút

MEGYE III., ÉSZAKI CSOPORT: Kerekegyháza SE II.–SC Hírös-Ép Egyesület II., Jakabszállási SE–Pálmonostora SE.

MEGYE III. KÖZÉP CSOPORT: Császártöltés–Kecel FC II., Tázlár–Kaskantyúi FSE.

MEGYE III. NYUGATI CSOPORT: Szakmár–Apostag KSE.