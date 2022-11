A vendégek eddig nem úgy szerepeltek a bajnokságban, ahogyan azt a szurkolóik elvárták volna tőlük, jelenleg kieső, a 18. helyen állnak a tabellán. Az eddig lejátszott tizenhét mérkőzésből négyet nyertek meg, ötször döntetlent játszottak, nyolc alkalommal vesztesként hagyták el a pályát. Igaz, legutóbb 3–1 arányban legyőzték a Soroksárt. A Békéscsabának ezúttal is nagy szüksége lenne a három pontra ahhoz, hogy elkerüljön a kieső helyről, ezért mindent meg fognak tenni azért, hogy pontot, pontokat szerezzenek.

A tiszakécskeiek kihasználták a kéthetes bajnoki szünetet, és keményen készültek a Békéscsaba elleni találkozóra. Hazai környezetben dolgoztak, edzőmérkőzést nem vívtak, csak egymás ellen játszottak. Klausz Gábor vezetőedző, aki nemrég került a csapathoz, ez alatt a két hét alatt jobban megismerhette a játékosokat, felmérhette mindenki tudását, képességét. Az edzéseken próbálta a játékosokat abba az irányba terelni, amilyen játékot elvár tőlük. A fiúk egyöntetűen jól hajtották végre a feladatokat. Egy-egy taktikai elemnél azért harsant a vezetőedző hangja, de ez természetes is. Az viszont megfigyelhető volt, hogy minden játékos nagyon akart. Az egymás elleni küzdelmekben is mindenki odatette magát és senki sem próbálta a munka könnyebb végét megfogni.

A két hét tehát elérte a célját, edző és játékos jobban megismerte egymást, a leckét a vasárnapi Békéscsaba elleni találkozón fogják felmondani.

A vezetőedző Klausz Gábor vallja a mondást, hogy a puding próbája az evés, tehát a hétvégi mérkőzés fogja minősíteni az elvégzett munkát. – Ha azt nézem, hogyan dolgoztak a fiúk ez alatt az idő alatt – mert ez volt az első ilyen rövidebb periódus, amit együtt tudtunk tölteni –, akkor azt kell mondanom, hogy hozzáállásban és minőségben is nagyon jól dolgozott a társaság. Nagyon bízom abban, hogy ez az alázat és akarat a Békéscsaba elleni mérkőzésen is látható lesz majd. Sajnos a Dorog elleni mérkőzésen szinte minden párharcot elveszítettünk, pedig jó képességű csapatunk van. A hozzáállás és a mentalitás – amint az most a világbajnokságon is látható – , nagyon fontos. Nem csak a Békéscsaba elleni találkozótól, hanem a még hátralévő idei két mérkőzéstől is azt várom, hogy megfelelő pozícióban legyen a csapat, és azt az alázatot, amit az edzésen is mutattak, szeretném a mérkőzésen is látni, mert akkor biztos vagyok benne, hogy eredménnyel is párosul.

Klausz László elmondta még, hogy két sérült van a keretben, Kalmár Ferenc, aki már hónapok óta nem áll a csapat rendelkezésére, valamint Lovas Zsombor, a többiek egészségesek. A vasárnapi Békéscsaba elleni találkozó 15 órakor kezdődik a városi sportcentrumban.