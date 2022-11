Sokoray találatával a Győr kezdte meg a mérkőzésen a gólgyártást. A KTE is hamar feliratkozott a táblára, Papp István és Szakály is gyorsan betalált. 3–3-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd ellépett két góllal a házigazda. Ezután visszajött a Kecskemét és voltak is támadásai az egyenlítésért, ám tíz percen keresztül ez nem jött össze. Túl a félidő felén viszont már újra egál volt az állás, miután Lukács Soma és Horváth Andor is eredményes volt, 10–10. A játékrész utolsó harmadába lépve Horváth Andor egymás után háromszor is betalált, ekkor már a KTE állt jobban, sőt, a 23. percben Farkas Balázs találatával már hárommal vezetett Tóth Norbert együttese. Ekkor egy 3–0-s rohanással villámgyorsan elkoptatta hátrányát a Győr, és a szünetre 17–17-es eredménnyel vonulhattak a csapatok.

A második félidő – az elsőhöz hasonlóan – győri góllal indult, erre Szeverényi révén még válaszolni tudott a hírös városi alakulat, ám ezután nyolc percen keresztül gólképtelen volt.

Ezt kihasználta az ETO, elkezdte kiépíteni előnyét és elsősorban Gaál Levente góljaival az 50. percben már öt gól volt a különbség. A játékrész derekán hektikussá vált a játék, több kétperces kiállítást is felmutattak a játékvezetők ide is, oda is. Negyedórával a vége előtt emberelőnyben támadhatott a Kecskemét, azonban eladott labda és üres kapus bekapott gól lett belőle, és ekkor már látszott, hogy Bencze József csapata nem fogja kiengedni az előnyt a kezei közül. Ez végül be is igazolódott, a találkozó utolsó két gólját is a Győr szerezte, és 33–26-ra győzött.

– Tudtuk, hogy nehéz meccs vár ránk a Győr otthonában, ez hiánytalanul meg is valósult – értékelt Tóth Norbert, a kecskemétiek vezetőedzője. – Az első félidő nagyon jó iramú, lendületes játékot hozott, amely inkább a támadásról, és nem a védekezésről szólt. A 20. perc környékén három góllal is el tudtunk lépni, sajnos ezt az előnyt megtartani nem tudtuk, de az első játékrész abszolút kiegyenlített volt. A szünet után azonban sokkal lassabban kézilabdáztunk, míg a Győr tartani tudta sebességben azt a szintet, amit az elején. A különbség kialakulásához hozzájárult az is, hogy a helyzetkihasználásunk leromlott, míg a technikai hibáink száma megugrott. Néhol közelebb tudtunk kerülni a Győrhöz, de a végére nem volt esélyünk. Muszáj tanulnunk ezekből a meccsekből és hajtanunk kell azért, hogy ne csak hazai pályán, de idegenben is olyan intenzitással tudjunk játszani, hogy pontot, akár pontokat szerezhessünk. Ennek érdekében nagyon sokat kell még dolgoznunk.

AgroFeed ETO UNI Győr–KTE-Piroska Szörp 33–26 (17–17)

Férfi Kézilabda NB I/B, 12. forduló

Győr, Kiskút liget – Magvassy Mihály Sportcsarnok, vezette: Hornyik, Zörgő

A KTE gólszerzői: Szakály 5 (1), Horváth A. 5, Szeverényi 4, Papp I. 3, Lukács S. 3, Farkas B. 2, Deák 2, Csuzi 1, Kalmár 1.

Kiállítások: 6 perc, ill. 8 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 2/1